مدافع الجونة يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه

كشف أحمد حسام مدافع الجونة، عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وقال في تصريحات لبرنامج One on One عبر FilGoal.com، إن الزمالك تواصل معه خلال تواجده في الإمارات رفقة المنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأوليمبي دورة دولية ودية في دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق خلال الفترة من 15 حتى 27 يناير الماضي.

وأضاف أحمد حسام: "المفاوضات مع الزمالك بدأت وكيلي أحمد يحيى، وجمعني مكالمة هاتفية ثلاثية مع وكيلي ومسؤول بالزمالك، أبديت خلالها رغبتي في اللعب للزمالك".

وأكمل: "لم أدخل في تفاصيل المفاوضات كي لا تأخذ من تركيزي، وخاصة أنني مازلت في بداية الموسم ولم أخض سوى 5 مباريات، وهي السنة الأولى لفريق الجونة بعد العودة للدوري الممتاز".

وكشف مدافع الجونة عن التفاصيل: "في البداية كان العرض بيع نهائي، ولكن تعطلت المفاوضات بسبب أزمة مستحقات متأخرة لدى نادي الجونة نظير انتقال نور السيد للنادي الأبيض عام 2012، ولم يتم تسويتها بعد، قبل أن يتجدد الطلب من الزمالك كإعارة بنية البيع".

واختتم أحمد حسام: "أي لاعب يتشرف بالانضمام للزمالك، وكذلك الأهلي، الكرة أهلي وزمالك أكبر ناديين في مصر".

ويلعب أحمد حسام صاحب الـ22 عاما بقدمه اليسرى حيث يجيد في مركزي المدافع والظهير الأيسر، وخاض هذا الموسم 16 مباراة مع الجونة سجل خلالهم هدفين.

