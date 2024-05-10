مدافع الجونة يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه

الجمعة، 10 مايو 2024 - 14:49

كتب : حامد وجدي

أحمد حسام

كشف أحمد حسام مدافع الجونة، عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وقال في تصريحات لبرنامج One on One عبر FilGoal.com، إن الزمالك تواصل معه خلال تواجده في الإمارات رفقة المنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأوليمبي دورة دولية ودية في دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق خلال الفترة من 15 حتى 27 يناير الماضي.

أخبار متعلقة:
ليلة الاحتفال بالقائد معلول.. الأهلي يهزم الجونة بثلاثية رأسية قاتلة في الـ+90.. أحمد حسام يمنح الجونة فوزا مثيرا على الاتحاد ويُطرد بسبب الاحتفال الجونة يجدد يعلن تجديد تعاقد المدافع أحمد حسام

وأضاف أحمد حسام: "المفاوضات مع الزمالك بدأت وكيلي أحمد يحيى، وجمعني مكالمة هاتفية ثلاثية مع وكيلي ومسؤول بالزمالك، أبديت خلالها رغبتي في اللعب للزمالك".

وأكمل: "لم أدخل في تفاصيل المفاوضات كي لا تأخذ من تركيزي، وخاصة أنني مازلت في بداية الموسم ولم أخض سوى 5 مباريات، وهي السنة الأولى لفريق الجونة بعد العودة للدوري الممتاز".

وكشف مدافع الجونة عن التفاصيل: "في البداية كان العرض بيع نهائي، ولكن تعطلت المفاوضات بسبب أزمة مستحقات متأخرة لدى نادي الجونة نظير انتقال نور السيد للنادي الأبيض عام 2012، ولم يتم تسويتها بعد، قبل أن يتجدد الطلب من الزمالك كإعارة بنية البيع".

واختتم أحمد حسام: "أي لاعب يتشرف بالانضمام للزمالك، وكذلك الأهلي، الكرة أهلي وزمالك أكبر ناديين في مصر".

ويلعب أحمد حسام صاحب الـ22 عاما بقدمه اليسرى حيث يجيد في مركزي المدافع والظهير الأيسر، وخاض هذا الموسم 16 مباراة مع الجونة سجل خلالهم هدفين.

الزمالك الجونة أحمد حسام الدوري صفقة الزمالك
نرشح لكم
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (1)-(1) البنك الأهلي انتهت الدوري المصري - الجونة (1)-(2) فاركو.. فوز الضيوف التشكيل - أكبر لاعب في الدوري يقود وسط الجونة.. وثلاثي بهجوم فاركو
أخر الأخبار
النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 8 دقيقة | ميركاتو
مباشر سلة - الزمالك (8)-(15) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 25 دقيقة | كرة سلة
المحكمة الرياضية ترفض طلب اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة 56 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يطالب رابطة الأندية بإبعاد ناجي والحنفي عن مباريات الفريق لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - عبد القادر يواصل التأهيل قبل لقاء بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - رمضان ومروان على رأس 22 لاعبا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يحصل على حكم ضد حمدي النقاز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية