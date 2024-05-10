مؤتمر كلوب: سأحاول عدم الحصول على إنذار لهذا السبب.. وإيمري من الأفضل في العالم

الجمعة، 10 مايو 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه سيحاول بشكل جدي عدم الحصول على بطاقة صفراء ضد أستون فيلا.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الحظ لم يحالف داروين نونيز في العديد من المواقف لأنه يفعل كل شيء بشكل صحيح والكرة لا تدخل الكرة المرمى".

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وأضاف "نونيز لديه توقعات كبيرة من نفسه ليس لديه بديل سوى المرور بهذا، سنحاول مساعدته بقدر ما نستطيع ولكن في النهاية عليك أن تمر بهذا".

وتابع "الجميع يمر بهذا الشيء خلال مسيرته، وهذا جزء من مسيرة لاعب كرة القدم".

وأكمل "الضغط الذي لعبنا به ضد توتنام كنا نحتاجه نريده وهذا ما يستحقه المشجعون".

وواصل "سأحاول عدم الحصول على بطاقة صفراء ضد أستون فيلا لأن ذلك سيكلفني الغياب في المباراة الأخيرة لي مع ليفربول".

وشدد "أتوقع مباراة صعبة ضد أستون فيلا لأنها المباراة الأخيرة على ملعبهم ولذلك فهم يريدون مباراة أخيرة جيدة".

وأنهى حديثه قائلا: "أوناي إيمري -المدير الفني لأستون فيلا- من أفضل المدربين في العالم، لقد عرفته منذ فترة طويلة وكانت لديه دائما فكرة واضحة عن طريقة لعبه، قدم عملا استثنائيا".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

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