كلوب: عدم ترشح صلاح لجائزة لاعب العام في الدوري مفاجئ لي

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن دهشته من عدم تواجد لاعبه محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الإثنين المقبل.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر بالمفاجأة من عدم تواجد محمد صلاح في القائمة المختصرة لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي".

وتواجد 8 مرشحين لحصد جائزة الأفضل في مسابقة، ويمتلك المشجعون فرصة التصويت لأفضل لاعب حتى 13 مايو الجاري.

وسيتم إضافة نسب تصويت المشجعين إلى أصوات خبراء الدوري الإنجليزي لتحديد الفائز والذي سيتحدد يوم السبت الموافق 18 مايو.

وحقق النرويجي إرلينج هالاند جائزة أفضل لاعب الدوري الموسم الماضي، حيث حقق لاعبو سيتي الجائزة في آخر 4 مواسم.

ولم يتواجد صلاح في القائمة رغم مشاركته في 30 مباراة وتسجيل 18 هدفا وصناعة 10.

وجاءت قائمة المرشحين

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي - 32 مباراة – 16 هدفا – 8 تمريرات حاسمة

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 28 مباراة - 25 هدفا – 5 تمريرات حاسمة

السويدي ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 27 مباراة – 20 هدفا – تمريرة حاسمة

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال – 33 مباراة – 8 أهداف – 8 تمريرات حاسمة

الإنجليزي كول بالمر – تشيلسي – 31 مباراة – 21 هدفا – 9 تمريرات حاسمة

الإنجليزي ديكلان رايس – أرسنال – 36 مباراة – 7 أهداف – 8 تمريرات حاسمة

الإنجليزي أولي واتكينس – أستون فيلا – 35 مباراة – 19 هدفا – 12 تمريرة حاسمة

الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول - 34 مباراة – هدفان – تمريران حاسمتان – 8 شباك نظيفة

وسبق أن حصد صلاح الجائزة في موسم 2017-18.

ومن بين المرشحين الحالين حقق هالاند وفان دايك الجائزة من قبل.

ويعد كيفين دي بروين وتيري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش أكثر اللاعبين تحقيقا للجائزة برصيد لقبين.

وحصد لاعبو مانشستر يونايتد الجائزة 8 مرات من قبل كأكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة الفردية، ويليه سيتي برصيد 5 ألقاب ثم أرسنال وليفربول برصيد 4.

وتتبقى جولتان على نهاية الموسم، ويتصدر أرسنال الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي والذي لديه مباراة مؤجلة مع توتنام يخوضها الأسبوع المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.