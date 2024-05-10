هل ستلعب في برنابيو الموسم المقبل؟ ديفيز يجيب

أجاب ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونيخ على إمكانية لعبه مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وتشير العديد من التقارير الإخبارية إلى مفاوضات تجري من قبل النادي الإسباني مع الظهير الأيسر الكندي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ديفيز لشبكة سي بي إس سبورتس: "هل سألعب في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل؟ حاليا وكيل أعمالي يتحدث مع بايرن، بغض النظر عما سيحدث أنا ممتن للغاية للنادي".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما هدفا في شباك ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ديفيز من هز الشباك مرة أخرى لكن تم إلغاء الهدف.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب ليتأهل إلى نهائي البطولة بعد التعادل في الذهاب بهدفين لكل فريق.

وتوجد العديد من العقبات في تجديد ديفيز عقده مع بايرن.

وتحدث نضال هوسيه وكيل أعمال ديفيز من قبل لصحيفة بيلد قائلا: "ليس من العدل تلقي إنذار نهائي من بايرن، سنقرر كيفية المضي قدما في نهاية الموسم عندما يكون هناك المزيد من الوضوح".

وأضاف "وليس عادلا أيضا أن يتم الهجوم على ديفيز الآن".

وأكمل "كنا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل عام، ثم تم تغيير إدارة النادي بالكامل، لم نسمع أي شيء لمدة 7 أشهر على الرغم من أنني حاولت خلال هذا الوقت التواصل مع النادي بنفسي".

وتابع "الآن حصلنا على إنذار نهائي من النادي ومن المفترض أن نرد في غضون أسبوعين لأن النادي يتعرض لضغوط واستغرق وقتا طويلا لإعادة وضعه في الإدارة؟ هذا ليس عدلا".

وواصل "أنه عقد مهم جدا في مسيرة ديفيز ومن المفترض أن نتخذ القرار دون معرفة من سيكون المدرب الموسم المقبل أو كيف يبدو الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "لهذا السبب نعتقد أنه من غير العدل التعليق على الإنذار النهائي".

رد مدير بايرن

ورد ماكس إيبيرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على هوسيه وقتها قائلا لشبكة سكاي سبورت: "نحن لسنا تحت الضغط، نعتقد أننا قدمنا ​​عرضا عادلا وصحيحا للغاية، في مرحلة ما من الحياة عليك أن تقول نعم أو لا، لا أستطيع الانتظار إلى الأبد".

وأضاف "بالنسبة لي، النادي لا يزال هو الجزء القوي في العملية".

وأتم "يتعين عليك اتخاذ قرار في مرحلة ما، بغض النظر عما إذا كان ذلك ديفيز أو أي لاعب آخر".