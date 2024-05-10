تقرير إسباني: نجل أنشيلوتي صاحب قرار مشاركة خوسيلو أمام بايرن

الجمعة، 10 مايو 2024 - 12:38

كتب : FilGoal

دافيد أنشيلوتي مع كارلو أنشيلوتي

كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لم يكن صاحب قرار مشاركة خوسيلو أمام بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحل خوسيلو بديلا في الدقيقة 81، بينما كانت تشير نتيجة المباراة لتأخر ريال مدريد بهدف.

ونجح خوسيلو في تسجيل هدفين لصالح ريال مدريد في الدقيقتين 88، و90+1، ليقود فريقه إلى نهائي دوري الأبطال.

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وذكرت صحيفة آس أن دافيد نجل أنشيلوتي كان السبب وراء إقناع مدرب ريال مدريد بإجراء تبديل ونزول خوسيلو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن دافيد أصر على إجراء تبديل بنزول خوسيلو حتى أقنع أنشيلوتي بذلك.

وكانت نتيجة الذهاب في أليانز أرينا انتهت بالتعادل الإيجابي بين بايرن ميونيخ وريال مدريد، بهدفين لكل فريق.

ويلعب دافيد دورا كبيرًا في قرارات الجهاز الفني لريال مدريد، إذ ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية عقب تخطي ريال مدريد لمنافسه مانشستر سيتي بضربات الترجيح، أنه دافيد كان له دور في اختيار طريقة اللعب الدفاعية أمام سيتي، وفي اختيار منفذي ركلات الترجيح.

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