يونايتد يعلن عودة راشفورد وليساندرو للتدريبات

الجمعة، 10 مايو 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

احتفال راشفورد بهدفه في ليفربول

أعلن نادي مانشستر يونايتد عودة ماركوس راشفورد وليساندرو مارتينيز للتدريبات بعد التعافي من الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض راشفورد لإصابة في مباراة فريقه ضد كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وغاب على إثرها الـ3 مباريات الماضيين ضد شيفيلد وبيرنلي وكريستال بالاس بالترتيب.

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وعلى الجانب الآخر عاد المدافع الأرجنتيني إلى التدريبات بعد فترة غياب طويلة بسبب إجهاد في ربلة الساق.

وذكر الموقع أن الثنائي مستعد لمباراة أرسنال والأمر يعود إلى إريك تين هاج المدير الفني للفريق من أجل ضمه إلى قائمة الفريق والمشاركة في المباراة من عدمها.

وعانى مارتينيز من 3 إصابات خلال الموسم الجاري أبعدته كثيرا عن الملاعب.

وغاب المدافع البالغ من العمر 26 عاما عن الفريق في 36 مباراة في الموسم الحالي بسبب الإصابة بواقع 188 يوما.

وشارك بطل العالم مع الأرجنتين في 11 مباراة فقط مع الشياطين الحمر.

بينما لم يلعب الجناح الإنجليزي في مجموعه 4 مباريات فقط الموسم الحالي بسبب الإصابات.

ولعب راشفورد 40 مباراة مع يونايتد وسجل 8 أهداف وضنع 5.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر أرسنال مؤقتا برصيد 83 نقطة.

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