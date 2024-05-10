موعد نهائي دوري المؤتمر بين أولمبياكوس وفيورنتينا

الجمعة، 10 مايو 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

نهائي دوري المؤتمر بين أوليمبياكوس وفيورنتينا

حسم أولمبياكوس اليوناني تأهله إلى نهائي دوري المؤتمر، ليواجه فيورنتينا الإيطالي في المباراة النهائية.

وتأهل أولمبياكوس اليوناني لأول مرة في تاريخه إلى نهائي مسابقة أوروبية بعدما كرر تفوقه على أستون فيلا بنتيجة 2-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز ذهابا 4-2.

وعلى الجانب الآخر، نجح فيورنتينا في حجز مقعده بالنهائي بعد التعادل إيابا أمام كلوب بروج بهدف لمثله، ليتأهل بأفضلية الفوز ذهابا في فلورنسا بنتيجة 3-2.

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ونجح فيورنتينا في الوصول للنهائي الثاني على التوالي لدوري المؤتمر، بعد خسارة نهائي النسخة السابقة لحساب ويستهام.

ويعد ذلك النهائي الخامس لفيورنتينا في تاريخه لبطولة أوروبية كبرى، حيث خسر اللقب 4 مرات، فيما توج مرة وحيدة وكان أول فريق يفوز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1960–61 على حساب رينجرز الأسكتلندي.

وخسر فيورنتينا نهائي دوري أبطال أوروبا (كأس الأندية الأوروبية البطلة بمسماه القديم) نسخة 1956–57 لحساب ريال مدريد الإسباني، فيما خسر نهائي نسخة 1961–62 لكأس الكؤوس أمام أتليتكو مدريد الإسباني، وخسر نهائي الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي بمسماه القديم) 1989–90 لحساب يوفنتوس الإيطالي، قبل خسارة نهائي دوري المؤتمرأمام ويستهام الإنجليزي النسخة الماضية.

وتعد تلك النسخة الثالثة من دوري المؤتمر إذ حقق روما الإيطالي اللقب في النسخة الأولى، ثم ويستهام الإنجليزي في النسخة الثانية.

موعد المباراة

يقام اللقاء يوم الأربعاء 29 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف ملعب أجي صوفيا بالعاصمة اليونانية أثينا المباراة النهائية بين أولمبياكوس وفيورنتينا

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس منافسات دوري المؤتمر.

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