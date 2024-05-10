دي روسي: تمت إقالتي منذ عام في الدرجة الثانية.. الآن فخور بفريقي

أعرب دانييلي دي روسي المدير الفني لـ روما عن فخره بفريقه وبنفسه بعد الخروج من دور نصف نهائي الدوري الأوروبي على يد باير ليفركوزن.

وتأهل باير ليفركوزن الألماني إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل أمام روما الإيطالي 2-2 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب باي أرينا.

وقال المدير الفني الإيطالي عقب المباراة: "تمت إقالتي من نادي من الدرجة الثانية الإيطالية منذ عام فقط، الآن أنا فخور بفريقي".

وأضاف "لقد قمنا بعمل رائع، لقد تركنا حياتنا في الملعب، الأمر مؤلم حقا".

واختتم حديثه "أتعلم كل يوم هنا، فقط تهانينا لباير ليفركوزن".

ويتحدث المدرب البالغ من العمر 40 عاما عن تجربته السابقة في تدريب فريق سبال في الدرجة الثانية.

وتولى دي روسي تدريب سبال لمدة 17 مباراة فقط وخسر 8 وتعادل في 6 وفاز 3 مرات لقاءات فقط.

ويبدو أن دي روسي لم يتمكن من نسيان هذه التجربة المؤلمة والإقالة التي تعرض لها.

لكن مع روما الأمر مختلف، إذ استطاع تحقيق نتائج مميزة إذ انتصر في 13 مباراة وتعادل في 6 وخسر 4.

ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، ولديه الفرصة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واستغل ليفركوزن الفوز ذهابا بهدفين نظيفين على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية، ليضمن المقعد في المباراة النهائية بالفوز في مجموع المباراتين 4-2.

ورفض ليفركوزن تلقي أول خسارة هذا الموسم بعد تأخره في النتيجة 2-0 بهدفين لـ باريديس في الدقيقتين 43، و66، لينجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 82 عن طريق "مانشيني" مدافع روما بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح البديل ستانيشيتش في تسجيل التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ونجح ليفركوزن في تسجيل أطول سلسلة في التاريخ بعدم الخسارة في 49 مباراة هذا الموسم.

وتأهل ليفركوزن للنهائي الثاني في تاريخ النادي ببطولة الدوري الأوروبي، بعد التأهل سابقا عام 1988 وتحقيق اللقب وقتها على حساب إسبانيول.

ويتبقى لليفركوزن مباراتين للتتويج بالثلاثية بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، وكأس ألمانيا، فيما توج رسميا ببطولة الدوري الألماني وكسر هيمنة بايرن ميونيخ الذي توج بالدوري 11 موسما على التوالي.