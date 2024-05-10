موعد نهائي الدوري الأوروبي بين ليفركوزن وأتالانتا

الجمعة، 10 مايو 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

نهائي الدوري الأوروبي بين ليفركوزن وأتالانتا

حسم باير ليفركوزن الألماني، وأتالانتا الإيطالي، تأهلهما إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح ليفركوزن في تحقيق ريمونتادا أمام روما، بعد التأخر بهدفين ومعادلة الذئاب لنتيجة الذهاب، قبل أن يعود الفريق الألماني ويتعادل بهدفين لمثلهما.

ووصل ليفركوزن إلى المباراة رقم 49 هذا الموسم في كافة البطولات دون هزيمة، لينجح في تحقيق السلسلة الأطول لعدم الخسارة لفريق أوروبي.

أخبار متعلقة:
ريمونتادا معتادة.. ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما الدوري الأوروبي - أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي قاري بثلاثية ضد مارسيليا بعد التأهل لنهائي قاري.. رئيس أتالانتا: من يريد جاسبريني يدفع المال وهدفنا كان عدم الهبوط ليفركوزن يدك حصون روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

ووصل الفريق الألماني للمرة الثانية في تاريخه لنهائي الدوري الأوروبي بعد نسخة 1988 والفوز باللقب (بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي)، والنهائي الثالث في كافة البطولات الأوروبية الكبرى، بعد خسارة نهائي دوري الأبطال 2002 أمام ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، ضرب أتالانتا الإيطالي منافسه مارسيليا بثلاثية نظيفة، بعد التعادل ذهابا في ملعب فيلودروم بنتيجة 1-1.

وصعد أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه لنهائي بطولة أوروبية.

موعد المباراة

يقام اللقاء يوم الأربعاء 22 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف ملعب أفيفا في العاصمة الأيرلندية دبلن المباراة النهائية بين ليفركوزن وأتالانتا

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس منافسات الدوري الأوروبي.

الدوري الأوروبي ليفركوزن أتالانتا موعد نهائي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا سيلعب ضد غرناطة.. وهذا موقف تشواميني من نهائي الأبطال بعد 151 يوما.. بوكيتينو يعلن عودة جيمس من الإصابة مؤتمر كلوب: سأحاول عدم الحصول على إنذار لهذا السبب.. وإيمري من الأفضل في العالم كلوب: عدم ترشح صلاح لجائزة لاعب العام في الدوري مفاجئ لي هل ستلعب في برنابيو الموسم المقبل؟ ديفيز يجيب يونايتد يعلن عودة راشفورد وليساندرو للتدريبات موعد نهائي دوري المؤتمر بين أولمبياكوس وفيورنتينا دي روسي: تمت إقالتي منذ عام في الدرجة الثانية.. الآن فخور بفريقي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا سيلعب ضد غرناطة.. وهذا موقف تشواميني من نهائي الأبطال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (1)-(0) طلائع الجيش.. جوووول أوجولا 14 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يجتمع مع المراقب والمنسق الأمني لنهائي الكونفدرالية 21 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أحمد ريان يقود سيراميكا أمام الطلائع للاقتراب من المربع الذهبي 37 دقيقة | الدوري المصري
بعد 151 يوما.. بوكيتينو يعلن عودة جيمس من الإصابة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
وائل رياض يستدعي مهاجم بروكسي للانضمام لمنتخب الشباب ساعة | الكرة المصرية
مدافع الجونة يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: سأحاول عدم الحصول على إنذار لهذا السبب.. وإيمري من الأفضل في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية