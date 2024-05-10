موعد نهائي الدوري الأوروبي بين ليفركوزن وأتالانتا

حسم باير ليفركوزن الألماني، وأتالانتا الإيطالي، تأهلهما إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح ليفركوزن في تحقيق ريمونتادا أمام روما، بعد التأخر بهدفين ومعادلة الذئاب لنتيجة الذهاب، قبل أن يعود الفريق الألماني ويتعادل بهدفين لمثلهما.

ووصل ليفركوزن إلى المباراة رقم 49 هذا الموسم في كافة البطولات دون هزيمة، لينجح في تحقيق السلسلة الأطول لعدم الخسارة لفريق أوروبي.

ووصل الفريق الألماني للمرة الثانية في تاريخه لنهائي الدوري الأوروبي بعد نسخة 1988 والفوز باللقب (بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي)، والنهائي الثالث في كافة البطولات الأوروبية الكبرى، بعد خسارة نهائي دوري الأبطال 2002 أمام ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، ضرب أتالانتا الإيطالي منافسه مارسيليا بثلاثية نظيفة، بعد التعادل ذهابا في ملعب فيلودروم بنتيجة 1-1.

وصعد أتالانتا للمرة الأولى في تاريخه لنهائي بطولة أوروبية.

موعد المباراة

يقام اللقاء يوم الأربعاء 22 من شهر مايو الجاري.

ويستضيف ملعب أفيفا في العاصمة الأيرلندية دبلن المباراة النهائية بين ليفركوزن وأتالانتا

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس منافسات الدوري الأوروبي.