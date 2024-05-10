بعد التأهل لنهائي قاري.. رئيس أتالانتا: من يريد جاسبريني يدفع المال وهدفنا كان عدم الهبوط

أقر أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا أن لا يوجد لديه مانع في رحيل جان بييرو جاسبريني من تدريب الفريق لكن مع شرط تواجد عرض مالي جيد أولا.

وتأهل أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي أوروبي بالفوز على مارسيليا بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال بيركاسي عقب مباراة الفريق: "جاسبريني لديه عقد لمدة عام آخر، لكن إذا قدم لنا بعض العروض بمقابل جيد من المال سنأخذها بعين الاعتبار".

وأضاف "بالتأكيد سنشعر بالحزن، سنكون منفتحين، لكن الآن لا نفكر في ذلك".

وأتم "نحن دائما نبدأ الموسم قائلين إننا نعتزم تجنب الهبوط، وجودنا الآن في نهائي أوروبي أمر لا يمكن تصوره ولم نفكر فيه".

وخرجت بعض التقارير الإخبارية التي أشارت إلى رغبة نادي نابولي في تعيين جاسبريني بعد انتهاء الموسم الحالي خلفا لفرانشيسكو كالزونا المدرب المؤقت الحالي.

النادي الذي تأسس منذ 116 عاما سيواجه باير ليفركوزن الألماني في النهائي بعدما أقصى روما الإيطالي من المربع الذهبي.

وكان أتالانتا فرض التعادل ذهابا على مارسيليا في جنوب فرنسا بملعب فيلودروم بنتيجة 1-1.