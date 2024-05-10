مواعيد مباريات الجمعة 10 مايو.. قمة السلة و3 مواجهات في الدوري ومحمد شريف

الجمعة، 10 مايو 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

تستكمل مباريات Best of 5 نصف نهائي دوري السوبر المصري في كرة السلة بين الزمالك والأهلي اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.

وتوجد 3 مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في الجولة 22.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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دوري السوبر المصري لكرة السلة

الزمالك × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على الصالة الرياضية ببرج العرب.

الدوري المصري

الجونة × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

مودرن فيوتشر × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة أون تايم سبورتس.

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

الاتحاد × الاتفاق.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الخليج × الوحدة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

أبها × ضمك.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الدوري الإيطالي

فروزينوني × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الأهلي الزمالك الدوري المصري طارق حامد محمد شريف
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