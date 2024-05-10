حمدي أهدر ركلته الترجيحية وحدث نادر.. الوكرة يتخطى معيذر بصعوبة في كأس أمير قطر

الجمعة، 10 مايو 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

تأهل الوكرة إلى ربع نهائي كأس أمير قطر بالفوز بركلات الترجيح على معيذر بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية.

وتقدم معيذر في الشوط الأول بهدف دون رد، وفي الثاني سُجل التعادل بهدف عكسي من خطأ فادح من مدافع معيذر أثناء إعادة الكرة للحارس.

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وسجل المغربي محمد بن يطو هدف التقدم في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع أدرك الضيوف التعادل.

والشوط الإضافي الأول سجل بن يطو هدفا ثالثا للوكرة من ركلة جزاء.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الإضافي الثاني عاد التعادل من جديد للضيوف.

وأهدر حمدي فتحي ركلته الترجيحية الثالثة والتي ارتدت من العارضة. شوف |

ردة فعل طفل وكراوي عقب اهدار حمدي فتحي ركلة جزاء لنادي الوكرة#الوكرة_معيذر#كأس_الأمير 2024 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Htmv21pkNY

وفي حدث لا يتكرر كثيرا أثناء ركلات الترجيح، تولى باسم عبد المنعم لاعب معيذر ركلة ترجيح وسددها 3 مرات بسبب طلب الحكم إعادة التسديد إذ يتخطى حارس مرمى الوكرة خط المرمى، وتصدى الحارس أول مرة وأضاع عبد المنعم الثانية، ولكن في الثالثة تمكن عبد المنعم من تسجيل الركلة الترجيحية.

وانتهت ركلات الترجيح لصالح الوكرة بنتيجة 5-4.

وسيلتقي الوكرة مع السد في ربع نهائي المسابقة.

الوكرة حمدي فتحي معيذر كأس أمير قطر
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