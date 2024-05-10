الكعبي حطم رقمي صلاح وحسام حسن.. ويقود أولمبياكوس لنهائي المؤتمر الأوروبي

تأهل أولمبياكوس اليوناني لأول مرة في تاريخه إلى نهائي مسابقة أوروبية بعدما كرر تفوقه على أستون فيلا بنتيجة 2-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويدين بطل اليوناني للمغربي أيوب الكعبي الذي سجل 5 أهداف ذهابا وإيابا ضد أستون فيلا قائدا الفريق لمواصلة أحلامه الوردية قاريا.

وسيلتقي أولمبياكوس مع فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بملعب أجي صوفيا بالعاصمة اليونانية أثينا يوم 29 مايو الجاري.

وبعدما سجل الكعبي هاتريك في إنجلترا ذهابا بالفوز 4-2 كرر الأمر واكتفى بتسجيل ثنائية في الإياب باليونان.

وأصبح المغربي أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من المسابقات الأوروبية برصيد 15 هدفا محطما رقم محمد صلاح في موسم 2017-18 مع ليفربول برصيد 10 أهداف.

وأصبح الكعبي أكثر لاعب عربي يسجل أهدافا أمام نفس الخصم (أستون فيلا) في دور إقصائي من مسابقة أوروبية برصيد 5 أهداف بعد حسام حسن في 1991 (4 أهداف مع نيوشاتل ضد سيلتك).

وعادل رقم راداميل فالكاو هداف بورتو في 2011-12 بالدوري الأوروبي، بتسجيل 5 أهداف في نصف نهائي مسابقة أوروبية.

وتقدم الكعبي بتحويل عرضية كويني في الشباك بسهولة في الدقيقة 10 ليسهل مهمة فريقه.

وفي الدقيقة 78 سجل الدولي المغربي هدفا آخر عزز به تقدم فريقه وتأكيد الصعود بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

ويعيش أولمبياكوس أحلاما سعيدة الموسم الجاري قاريا، حيث حقق فريق الشباب لقب دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما.

وتأهل الفريق الأول لنهائي قاري لأول مرة في تاريخه وعلى أعتاب مباراة واحدة ربما تجعله بطلا أوروبيا وهو ما لم يفعله أبناء بلده من قبل.