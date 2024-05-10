الدوري الأوروبي - أتالانتا لأول مرة في تاريخه إلى نهائي قاري بثلاثية ضد مارسيليا
الجمعة، 10 مايو 2024 - 00:26
كتب : FilGoal
تأهل أتالانتا الإيطالي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي أوروبي بالفوز على مارسيليا بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
النادي الذي تأسس منذ 116 عاما سيواجه باير ليفركوزن الألماني في النهائي بعدما أقصى روما الإيطالي من المربع الذهبي.
وكان أتالانتا فرض التعادل ذهابا على مارسيليا في جنوب فرنسا بملعب فيلودروم بنتيجة 1-1.
وسجل أديمولا لوكمان الهدف الأول في الدقيقة 30 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء متقدما لأصحاب الأرض.
لوكمان يسجل الهدف الأول لأتالانتا#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/7jePUdGFXv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2024
وبقذيفة مدوية من داخل منطقة الجزاء أضاف روجيري الهدف الثاني في الدقيقة 51.
روجيري يضيف الثاني لأتالانتا ويقربه من النهائي#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/L8BZn1LD9u— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 9, 2024
وأنهى البلال توريه اللقاء في الدقيقة 90+5 من انفراد تام بالهدف الثالث مؤكدا تأهل الفريق المُلقب بـ "الألهة" للنهائي القاري.
ويأمل أتالانتا في أن يحقق لقبا منذ موسم 1962-63، حيث سيخوض نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس ونهائي الدوري الأوروبي ضد باير ليفركوزن.
أتالانتا لم يحالفه الحظ تحت قيادة جانبييرو جاسبريني في تحقيق لقب بالسنوات الأخيرة حيث خسر نهائي كأس إيطاليا مرتين، ووصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويأمل جاسبريني في تحقيق لقب يتوج به مسيرته مع الفريق والمستمرة منذ 2016.