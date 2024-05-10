ريمونتادا معتادة.. ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما

تأهل باير ليفركوزن الألماني إلى نهائي الدوري الأوروبي، بعد التعادل أمام روما الإيطالي 2-2 في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب باي أرينا.

واستغل ليفركوزن الفوز ذهابا بهدفين نظيفين على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية، ليضمن المقعد في المباراة النهائية بالفوز في مجموع المباراتين 4-2.

ورفض ليفركوزن تلقي أول خسارة هذا الموسم بعد تأخره في النتيجة 2-0 بهدفين لـ باريديس في الدقيقتين 43، و66، لينجح في تسجيل هدفين في الدقيقتين 82 عن طريق "مانشيني" مدافع روما بالخطأ في مرماه، قبل أن ينجح البديل ستانيشيتش في تسجيل التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ونجح ليفركوزن في تسجيل أطول سلسلة في التاريخ بعدم الخسارة في 49 مباراة هذا الموسم.

وتأهل ليفركوزن للنهائي الثاني في تاريخ النادي ببطولة الدوري الأوروبي، بعد التأهل سابقا عام 1988 وتحقيق اللقب وقتها على حساب إسبانيول.

ويتبقى لليفركوزن مباراتين للتتويج بالثلاثية بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، وكأس ألمانيا، فيما توج رسميا ببطولة الدوري الألماني وكسر هيمنة بايرن ميونيخ الذي توج بالدوري 11 موسما على التوالي.

بدأت المباراة بمحاولات من روما لتعويض نتيجة الذهاب، ونجح حارس ليفركوزن كوفار في التصدى لانفراد لوكاكو بالمرمى

وفي الدقيقة 15 أطلق بالاسيوس لاعب وسط ليفركوزن تصويبة صاروخية ولكن تصدى لها حارس روما.

وأجرى روما تبديلا مبكرا بخروج سبينازولا نتيجة الإصابة ونزول زاليفسكي بدلا منه.

وتحصل روما على ضربة جزاء في الدقيقة 41 نتيجة عرقلة تاه لستيفان الشعراوي داخل منطقة الجزاء، لينجح باريديس في تسجيل الهدف الأول وينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف.

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وفي الشوط الثاني، لجأ الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 64 نتيجة لمس ليفركوزن أدم هلوزيك للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب ضربة جزاء لصالح روما، لينجح باريديس في تسجيلها ليعادل نتيجة الذهاب.

وفي الدقيقة 82، نفذ ليفركوزن ركنية، اصطدمت برأس مانشيني مدافع روما لتدخل بالمرمى بالخطأ.

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حاول روما العودة في الدقائق الأخيرة وتسجيل هدف التعديل، ولكن مرر أمين عدلي كرة رائعة للكرواتي البديل ستانيشيتش الذي مر من مدافع روما وسجل في الشباك مسجلا التعادل لفريق ليفركوزن، ويضمن التأهل للنهائي، وتجنب الخسارة للمباراة رقم 49 هذا الموسم.

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تشكيل ليفركوزن:

ماتيج كوفار - جيرمي فريمبونج - إدمون تابسوبا - جوناثان تاه - بييرو هينكابي - جرانيت تشاكا - إكزيكويل بالاسيوس - أمين عدلي - يوناس هوفما - أليخاندرو جريمالدو - أدم هلوزيك

تشكيل روما:

ميل سفيلار - جانلوكا مانشيني - ليوناردو سبينازولا - إيفان نديكا - أنخيلينيو - لورينزو بيليجريني - لياندرو باريديس - بريان كريستانتي - سردار أزمون - روميلو لوكاكو - ستيفان الشعراوي