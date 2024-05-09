بيرسي تاو يحصد جائزة أفضل لاعب لعام 2023 من اتحاد دول جنوب إفريقيا

حصد بيرسي تاو لاعب الأهلي وجنوب إفريقيا جائزة أفضل لاعب من لاتحاد كوسافا (اتحاد دول جنوب إفريقيا) لعام 2023.

وأقيم الحفل في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج مساء اليوم الخميس.

وترشح تاو لجائزة أفضل لاعب في اتحاد دول جنوب إفريقيا للعام الماضي رفقة الزامبي لاميك باندا والناميبي بيتر شالوليلي.

وتفوق جناح الأهلي على ثنائي ليتشي الإيطالي وصنداونز الجنوب إفريقي.

Winner of the 2023 COSAFA Men’s Player Of The Year Percy Tau South Africa 🇿🇦 Follow the #COSAFAAwards2023 live! YouTube: https://t.co/Zt2VCr9EXc pic.twitter.com/nDRiuRPf5w — COSAFA (@COSAFAMEDIA) May 9, 2024

وحصد أيضا رولاني موكوينا مدرب صنداونز جائزة أفضل مدرب عن العام الماضي.

وتألق بيرسي تاو الموسم الماضي مع الأهلي حيث توج بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وفاز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمن من الاتحاد الإفريقي عن العام الماضي.

وفي بداية العام الجاري ساهم في وصول منتخب جنوب إفريقيا للمربع الذهبي لأمم إفريقيا 2023 وحل في المركز الثالث رفقة بافانا بافانا.

تاو البالغ 29 عاما منذ انضمامه للأهلي شارك في 103 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 13.

الموسم الجاري خاض مع الأهلي 27 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.