بروزوفيتش يعطل تتويج الهلال بهدف قاتل.. وكريستيانو رونالدو يواصل مطاردة الرقم القياسي

تغلب النصر على مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

تقدم مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 7 بعد تمريرة من علي الحسن.

وفي الدقيقة 15 أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بعد تمريرة من الحسن أيضا.

الهدف هو رقم 33 لرونالدو في الدوري السعودي هذا الموسم.

وبذلك يبقى أمام الدون هدف وحيد لمعادلة رقم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي كأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد، وهو الرقم الذي حققه بقميص النصر أيضا.

وعلى مستوى المساهمات، عادل رونالدو الرقم القياسي للمساهمات التهديفية في موسم واحد، المسجل باسم حمد الله أيضا برصيد 43 مساهمة.

وفي الدقيقة 60 قلص حسن الحبيب الفارق، وبعد مراجعة تقنية الفيديو تم تأكيد صحة لاهدف.

ثم سجل جودوين سافيور هدف التعادل في الدقيقة 70، وهو ما كان يعني إعلان الهلال بطل الدوري السعودي بنهاية المباراة.

ولكن أخيرا اقتنص بروزوفيتش الفوز للنصر في الدقيقة 91.

وبذلك رفع النصر رصيده إلى 77 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر الذي تبقى لديه 4 مباريات، وأي نقطة تكفيه الآن لحسم الدوري رسميا.

فيما يحتل الاخدود المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن أبها الذي لم يلعب بعد، ويحتل المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط.