انتهت الدوري الأوروبي - ليفركوزن (2)-(2) روما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باير ليفركوزن الألماني، وروما الإيطالي، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب باي أرينا.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب الأوليمبكو بالعاصمة الإيطالية انتهت بفوز ليفركوزن بثنائية نظيفة.

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سجل هدفي ليفركوزن في الذهاب فلوريان فيرتز في الدقيقة 27 من هجمة مرتدة، فيما سجل روبرت أندريش الهدف الثاني في الدقيقة 73 من تصويبة صاروخية.

ويسعى تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن المتوج مع الفريق بالدوري الألماني، في الوصول للمباراة رقم 48 هذا الموسم دون هزيمة.

وخاض ليفركوزن هذا الموسم 47 مباراة في كافة البطولات "الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، والدوري الأوروبي" دون هزيمة، بواقع 39 فوزًا، و8 تعادلات.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة أمام الفائز من مواجهة أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وأتالانتا الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في فرنسا.

تشكيل ليفركوزن:

ماتيج كوفار - جيرمي فريمبونج - إدمون تابسوبا - جوناثان تاه - بييرو هينكابي - جرانيت تشاكا - إكزيكويل بالاسيوس - أمين عدلي - يوناس هوفما - أليخاندرو جريمالدو - أدم هلوزيك

تشكيل روما:

ميل سفيلار - جانلوكا مانشيني - ليوناردو سبينازولا - إيفان نديكا - أنخيلينيو - لورينزو بيليجريني - لياندرو باريديس - بريان كريستانتي - سردار أزمون - روميلو لوكاكو - ستيفان الشعراوي

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تفاصيل المباراة:

نهاية المباراة بالتعادل 2-2 وتأهل ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي لمواجهة أتالانتا الإيطالي.

ق 90+7.. جووووول ليفركوزن يسجل التعادل في الوقت القاتل عن طريق ستانيشيتش بعد مهارة رائعة.

ق 82.. جووووول ليفركوزن يسجل الهدف الأول عن طريق مانشيني مدافع روما بالخطأ في مرماه.

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ق 81.. تبديلان لروما بنزول سمولينج وأبراهام وخروج بيليجريني

ق 74.. تبديل لليفركوزن بنزول باتريك شيك بدلا من هلوزيك.

ق 66.. جووووول باريديس يسجل الهدف الثاني لروما من ضربة جزاء، ليعادل نتيجة الذهاب

ق 64.. الحكم يلجأ لتقنية الفيديو نتيجة لمس ليفركوزن أدم هلوزيك للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحتسب ضربة جزاء لصالح روما.

ق 59.. انفراد ضائع.. حارس روما يتصدى لكرة هوفمان لاعب ليفركوزن المنفرد بالمرمى ليحافظ على تقدم الذئاب

ق 57.. تصويبة قوية من ستيفان شعراوي تصدى لها حارس ليفركوزن

ق 54.. تسديدة قوية من أمين عدلي تمر بجوار قائم روما الأيسر بقليل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف، ليكون مجموع المباراتين حتى الآن (2-1) لصالح ليفركوزن.

ق 43.. جووووول روما يسجل التقدم عن طريق باريديس من ضربة جزاء سددها في منتصف المرمى.

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ق 41.. ضربة جزاء لصالح روما بعد عرقلة تاه لستيفان الشعراوي داخل منطقة الجزاء.. وبطاقة صفراء لتاه.

ق 39.. إنقاذ رائع من حارس روما.. تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لامين عدلي ارتدت من الحارس لمهاجم الفريق الألماني هلوزيك ليتصدى الحارس مجددا.

ق 30.. تسديدة قوية من بالاسيوس من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم وظهر حارس روما قبل أن يبعدها دفاع روما قبل تجاوز خط المرمى.

ق 22.. تبديل أول لروما نتيجة الإصابة بخروج سبينازولا ونزول زاليفسكي بدلا منه

ق 20 .. اشتباك بين اللاعبين بعد استئناف ليفركوزن اللعب رغم سقوط سبينازولا لاعب روما، والحكم يشهر البطاقة الصفراء لـتابسوبا

ق 17.. عرضية رائعة لعبها بيليجريني برأسية قوية تصدى لها حارس ليفركوزن.

ق 15.. مرور رائع وتصويبة صاروخية من بالاسيوس لاعب وسط ليفركوزن ولكن تصدى لها حارس روما..

ق 9.. محاولة من تشاكا تسديدة من بعيد للاعب وسط ليفركوزن ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

ق 4.. انفرد لوكاكو بالمرمى ولكن الكرة ابتعدت عنه ونجح حارس ليفركوزن كوفار في الخروج والتصدي للكرة.

انطلاق المباراة