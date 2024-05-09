كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لنهائي دوري السوبر

الخميس، 09 مايو 2024 - 21:44

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

تأهلت سيدات الأهلي وسبورتنج لنهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات موسم 2023-24.

وأقيمت مباريات نصف النهائي بنظام سلسلة BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

وانتصرت سيدات الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 2-0 وبنفس النتيجة فازت سيدات سبورتنج على الجزيرة دون الحاجة لمباراة فاصلة.

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وانتصرت سيدات سبورتنج في المباراة الأولى على الجزيرة بنتيجة 73-62، ثم كررن الفوز اليوم بنتيجة 70-49.

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وحققت سيدات الأهلي الفوز في المباراة الأولى على هليوبوليس بنتيجة 89-45، ثم فزن مجددا اليوم بنتيجة 63-46.

وحققت سيدات الأهلي الموسم الجاري لقب كأس مصر ولقب كأس السوبر، فيما حققت سيدات سبورتنج لقب دوري المرتبط.

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يذكر أن الأهلي حقق الموسم الماضي الرباعية دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر، بدون أي هزيمة في مختلف البطولات.

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