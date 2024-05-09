كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لنهائي دوري السوبر

تأهلت سيدات الأهلي وسبورتنج لنهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات موسم 2023-24.

وأقيمت مباريات نصف النهائي بنظام سلسلة BEST OF 3 أي أن الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

وانتصرت سيدات الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 2-0 وبنفس النتيجة فازت سيدات سبورتنج على الجزيرة دون الحاجة لمباراة فاصلة.

وانتصرت سيدات سبورتنج في المباراة الأولى على الجزيرة بنتيجة 73-62، ثم كررن الفوز اليوم بنتيجة 70-49.

وحققت سيدات الأهلي الفوز في المباراة الأولى على هليوبوليس بنتيجة 89-45، ثم فزن مجددا اليوم بنتيجة 63-46.

وحققت سيدات الأهلي الموسم الجاري لقب كأس مصر ولقب كأس السوبر، فيما حققت سيدات سبورتنج لقب دوري المرتبط.

يذكر أن الأهلي حقق الموسم الماضي الرباعية دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر، بدون أي هزيمة في مختلف البطولات.