كواليس ريال مدريد وبايرن ميونيخ.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا صعبا على حساب بايرن ميونيخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتأهل ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة النهائية لدوري الأبطال، المقررة يوم 1 يونيو القادم على ملعب ويمبلي في لندن.

ويرصد لكم FilGoal.com تفاصيل يوم كامل لمشجع ريال مدريد خافيير كاريتا، قبل وأثناء المباراة وسط احتفالات جنونية بالتأهل.

خافيير كاريتا هو مشجع للملكي يعيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ويقوم بإنتاج مقاطع فيديو.

كاريتا هو صاحب تجربة المبيت داخل ملعب سانتياجو برنابيو لحضور مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

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