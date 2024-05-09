انتهت في الدوري السعودي - الأخدود (2)-(3) النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد الأخدود في الجولة 31 من الدوري السعودي.

ويستعد كريستيانو رونالدو لمعادلة ثم كسر الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد بالدوري السعودي.

ويملك رونالدو 32 هدفا حتى الآن، والرقم القياسي باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، برصيد 34 هدفا.

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انتهت.. وتأجل تتويج الهلال

ق 91 جوووول بروزوفيتش يسجل هدف التقدم

ق 70 جووووول جودوين سافيور يسجل التعادل

ق 60 جوووول حسن الحبيب يقلص الفارق ولكن الهدف تحت مراجعة الفيديو

ق 54 رونالدو يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

استراحة

ق 15 جوووول رونالدو يسجل بعد تمريرة الحسن.. هدف واحد على معادلة رقم حمد الله

ق 7 جوووول مارسيلو بروزوفيتش يسجل الأول بعد تمريرة من علي الحسن

بداية المباراة