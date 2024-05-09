زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري

الخميس، 09 مايو 2024 - 21:19

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

انتصر زد لأول مرة على سموحة بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

تقدم زد بثنائية محمد سمير وشادي حسين، وقلص جونيور أجايي الفارق لسموحة.

وحقق زد لأول مرة الفوز على سموحة، حيث خسر من قبل تحت مسمى نادي مصر ذهابا وإيابا في موسم 2019-2020، ثم تعادل الفريقان 1-1 في الدور الأول.

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ويعد زد أكثر فريق تحقيقا للانتصارات خارج قواعده في الدوري برصيد 6 بالتساوي مع بيراميدز، الموسم الجاري.

وتكبد سموحة ثاني خسارة له على ملعبه باستاد الإسكندرية بعدما خسر من الاتحاد في الجولة السادسة 1-0، ولم يخسر في آخر 7 مباريات على أرضه قبل لقاء اليوم ضد زد.

ولأول مرة يفوز مجدي عبد العاطي تدريبيا على أحمد سامي، حيث لم يسبق لهما أن تواجها من قبل في الدوري فنيا سوى في لقاء الدور الأول والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقلص زد الفارق مع المصري لنقطة واحدة، حيث رفع رصيده لـ 36 نقطة من 22 مباراة في المركز الثالث.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي، وسيواجه بيراميدز متصدر الترتيب بالجولة الحالية.

وظل سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

التشكيل

بدأ محمد سمير في قيادة دفاع زد لتعويض غياب محمد إسماعيل بسبب الإيقاف.

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ولنفس السبب بدأ فادي فريد بدلا من حسام حسن الغائب في هجوم سموحة.

وصف المباراة

تحصل ديلسون كاموني على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد تعرضه للعرقلة من جاستس أرثر.

وانبرى محمد سمير للركلة وسددها في الشباك على يمين الهاني سليمان مسجلا الهدف الأول لزد ومضيفا ثالث أهدافه الموسم الجاري.

وكاد سمير أن يضيف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 برأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

وأهدر أبو بكر ليادي فرصة تسجيل التعادل في الدقيقة 23 بتسديدة أرضية بعد مرتدة سريعة لكن علي لطفي أبعدها ببراعة لركنية.

وأجرى أحمد سامي تغييرا قبل نهاية الشوط الأول بمشاركة أحمد خالد بدلا من دوكو دودو.

وتصدى علي لطفي بثبات لرأسية فادي فريد الضعيفة في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني شارك شادي حسين بدلا من كاموني في الدقيقة 59، بعد 3 دقائق من مشاركته حوّل شادي عرضية أرضية من ماجاسا في الشباك بتسديدة قوية على يمين الحارس.

أجرى كلا المدربين تغييرات وكاد البديل لحسن دحدوح أن يسجل هدفا لكن تسديدته القوية في الدقيقة 72 مرت بجوار القائم الأيسر لعلي لطفي.

وتحصل مصطفى البدري على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع انبرى لها جونيور أجايي وسجلها في الشباك مقلصا الفارق.

ولم يسعف الوقت فريق سموحة للعودة في المباراة لتنتهي بفوز زد بنتيجة 2-1.

زد سموحة الدوري المصري
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