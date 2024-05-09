إنجاز غاب لما يفوق القرن.. سان جيلواز يحقق رقما تاريخيا بكأس بلجيكا
الخميس، 09 مايو 2024 - 19:48
كتب : FilGoal
حقق يونيون سان جيلواز البلجيكي إنجازا تاريخيا بالفوز بكأس بلجيكا.
جاء ذلك على حساب رويال أنتويرب في المباراة النهائية.
وفاز سان جيلواز بهدف دون رد، سجله كوكي ماتشيدا في الدقيقة 45.
وشارك الجزائري محمد الأمين عمورة مع سان جيلواز في المباراة النهائية.
وبذلك يحقق سان جيلواز لقب الكأس الأول له منذ عام 1914، أي منذ 110 أعوام.
CHAMPIONS 💙💛 pic.twitter.com/duiaTG2IWQ— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 9, 2024
وعلى مستوى الدوري ينافس جيلواز في المرحلة النهائية لتحديد البطل والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
ويحتل سان جيلواز المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن كلوب بروج المتصدر، وبفارق الأهداف عن أندرلحت الثالث.
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