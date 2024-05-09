على رأسهم حجازي.. 5 غيابات عن مواجهة جيرارد في اتحاد جدة

الخميس، 09 مايو 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

يستمر غياب وعلاج 5 من نجوم اتحاد جدة قبل المواجهة المرتقبة ضد الاتفاق في الجولة 31 من الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن استمرار تأهيل الخماسي أحمد حجازي وعبد الله المعيوف وعبد الرزاق حمد الله وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود.

ويواصل الخماسي برنامجه العلاجي في صالة الألعاب البدنية بعد الإصابات التي تعرض لها مؤخرا.

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ومن المرجح أن يستمر غياب الخماسي عن مباراة الاتفاق، الذي يقوده ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول.

ويحضر حجازي وحمد الله ظهرًا قبل بقية المصابين للعيادة الطبية من أجل استكمال برنامج العودة.

وينوي مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد الاعتماد على نفس اللاعبين الذين خسروا مباراة أبها في الجولة الماضية، باستثناء المعيوف المصاب، حيث سيحل محمد المحاسنة بدلا منه.

ويحتل النمور المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

بينما يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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