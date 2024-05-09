عبد الرحمن مجدي: مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها.. ويجب أن يعلم الجميع معاناتنا

قال عبد الرحمن مجدي قائد النادي الإسماعيلي، إن فريقه قدم أداءً جيدًا أمام الداخلية، استحق خلاله الفوز بالمباراة.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على حساب الداخلية في الجولة الـ22، بهدف أحرزه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 90+8، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلي.

وأضاف عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفوز تكليل لمجهود الفريق بالكامل والكابتن إيهاب جلال، مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها ولكن لم نكن موفقين".

وأكمل: "قيادة فريق مثل الإسماعيلي حِمل كبير، وأحاول نقل الخبرات التي اكتسبتها طوال السنوات الخمس الأخيرة للاعبين الصغار".

وعن الانتقادات التي تعرض لها خلال الأسابيع الأخيرة، رد: "الإسماعيلي صنع اسمي وله فضل كبير، مهما انتقدوني فأحاول دائما تحسين أدائي في المباراة اللاحقة".

واختتم: "يجب أن يعلم الجميع أننا كنا نعاني في قائمة الفريق بسبب إيقاف القيد ورحيل بعض اللاعبين".

وارتقى الدراويش للمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة، بينما واصل الداخلية تذيل الترتيب وخسر للمباراة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 11 نقطة من 21 مباراة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الداخلية الموسم الجاري بعد تعادل سلبي في الدور الأول وهزيمة في كأس الرابطة 1-0.

وعاد الدراويش لتحقيق الفوز لأول مرة على استاد الإسماعيلية بعد 3 جولات (تعادل وهزيمتين).

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي انتصارين متتاليين في الدوري المصري الموسم الجاري.