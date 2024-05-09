عبد الرحمن مجدي: مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها.. ويجب أن يعلم الجميع معاناتنا

الخميس، 09 مايو 2024 - 19:21

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - سيراميكا كيلوباترا - الإسماعيلي

قال عبد الرحمن مجدي قائد النادي الإسماعيلي، إن فريقه قدم أداءً جيدًا أمام الداخلية، استحق خلاله الفوز بالمباراة.

ونجح الإسماعيلي في الفوز على حساب الداخلية في الجولة الـ22، بهدف أحرزه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 90+8، في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلي.

وأضاف عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الفوز تكليل لمجهود الفريق بالكامل والكابتن إيهاب جلال، مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها ولكن لم نكن موفقين".

أخبار متعلقة:
صاروخية عبد الرحمن مجدي تهدي الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام الداخلية أنا الصقر (2) - حيلة انطوت على القيعي.. وفشل انتقالي للأهلي رغم موافقة الإسماعيلي الإسماعيلي يستعيد الانتصارات بثنائية تُعقد موقف فاركو

وأكمل: "قيادة فريق مثل الإسماعيلي حِمل كبير، وأحاول نقل الخبرات التي اكتسبتها طوال السنوات الخمس الأخيرة للاعبين الصغار".

وعن الانتقادات التي تعرض لها خلال الأسابيع الأخيرة، رد: "الإسماعيلي صنع اسمي وله فضل كبير، مهما انتقدوني فأحاول دائما تحسين أدائي في المباراة اللاحقة".

واختتم: "يجب أن يعلم الجميع أننا كنا نعاني في قائمة الفريق بسبب إيقاف القيد ورحيل بعض اللاعبين".

وارتقى الدراويش للمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة، بينما واصل الداخلية تذيل الترتيب وخسر للمباراة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 11 نقطة من 21 مباراة.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الداخلية الموسم الجاري بعد تعادل سلبي في الدور الأول وهزيمة في كأس الرابطة 1-0.

وعاد الدراويش لتحقيق الفوز لأول مرة على استاد الإسماعيلية بعد 3 جولات (تعادل وهزيمتين).

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي انتصارين متتاليين في الدوري المصري الموسم الجاري.

الإسماعيلي الداخلية الدوري عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(2) زد.. فوز الضيوف التشكيل - سمير يقود دفاع زد.. وفادي فريد أساسي في هجوم سموحة صاروخية عبد الرحمن مجدي تهدي الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام الداخلية إيقاف مابولولو مباراتين وعقوبة ضد العشري بـ عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(0) الداخلية.. فوز قاتل التشكيل - باسم مرسي أساسي مع الإسماعيلي ضد الداخلية عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير
أخر الأخبار
كواليس مباراة ريال مدريد وبايرن.. أجواء تشاهدها لأول مرة في سانتياجو برنابيو 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري السعودي - الأخدود (0)-(2) النصر.. رونالدو يقترب من التاريخ 8 دقيقة | سعودي في الجول
زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
العدد أصبح 5.. المغرب يستضيف مباراتين لحساب مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 47 دقيقة | منتخب مصر
"شكرا يورجن".. ليفربول يعلن موعد حفل وداع كلوب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أول تصريحات حسين لبيب بعد وصول الزمالك إلى المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
إنجاز غاب لما يفوق القرن.. سان جيلواز يحقق رقما تاريخيا بكأس بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
على رأسهم حجازي.. 5 غيابات عن مواجهة جيرارد في اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 قائمة الزمالك - عودة أوباما وروقا وصبحي.. وغياب سداسي في ذهاب نهائي الكونفدرالية