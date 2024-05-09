انتهت الدوري المصري - سموحة (1)-(2) زد.. فوز الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد زد في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحتل زد المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

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انتهت

ق 90+5: جووول تقليص الفارق من أجايي من علامة الجزاء

ق 90+4: ركلة جزاء لمصطفى البدري

ق 72: تصويبة قوية من لحسن دحدوح تمر بجوار القائم

ق 62: البديل شادي حسين يضيف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: علي لطفي يتألق ويمنع ليادي من تسجيل التعادل بعد مرتدة سريعة

ق 15: جووول محمد سمير يسجل من علامة الجزاء

ق 12: ركلة جزاء لزد بعد عرقلة أرثر لكاموني

بداية اللقاء