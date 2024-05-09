صاروخية عبد الرحمن مجدي تهدي الإسماعيلي فوزا قاتلا أمام الداخلية

الخميس، 09 مايو 2024 - 18:45

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الإسماعيلي فوزا قاتلا بنتيجة 1-0 على الداخلية في افتتاح الجولة 22 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

سجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد بهدف في الدقيقة 90+8.

وتأجلت انطلاقة المباراة نصف ساعة لتبدأ في الرابعة والنصف عصرا بدلا من الرابعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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وحقق الإسماعيلي فوزه الأول على الداخلية الموسم الجاري بعد تعادل سلبي في الدور الأول وهزيمة في كأس الرابطة 1-0.

وعاد الدراويش لتحقيق الفوز لأول مرة على استاد الإسماعيلية بعد 3 جولات (تعادل وهزيمتين).

ولأول مرة يحقق الإسماعيلي انتصارين متتاليين في الدوري المصري الموسم الجاري.

وارتقى الدراويش للمركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.

بينما يواصل الداخلية تذيل الترتيب وخسر للمباراة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 11 نقطة من 21 مباراة.

التشكيل

بدأ باسم مرسي لأول مرة أساسيا مع الدراويش منذ يناير الماضي عندما شارك لمدة 45 دقيقة ضد الداخلية في كأس الرابطة.

وقاد عماد حمدي خط الوسط، وتواجد عبد الرحمن مجدي كجناح.

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وصف المباراة

سيطر لاعبو الإسماعيلي على مجريات اللقاء واستحواذ على الكرة لكن دون خطورة محققة على مرمى محمد مجدي.

وفي الدقيقة 24 أطلق عبد الرحمن مجدي تصويبة قوية مرت بجوار القائم.

وانفرد يوسف تونجي في الدقيقة 40 وأهدر فرصة التسجيل للداخلية بعدما تصدى أحمد عادل لتسديدته.

وتألق فوزي وتصدي لتسديدة باسم مرسي بعد عرضية حمدي النقاز في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول لينتهي سلبيا.

في الشوط الثاني انفرد عبد الرحمن مجدي وسدد كرة أرضية تصدى لها فوزي بقدمه في الدقيقة 68.

ثم مرت رأسية باسم مرسي أعلى عارضة الداخلية بعد دقيقة واحدة مهدرا فرصة التقدم في اللقاء.

وسدد محمد مخلوف كرة قوية تصدى لها فوزي في الدقيقة 79.

استحواذ الدراويش استمر لكن دون خطورة محققة على مرمى مجدي.

وكاد زياد طارق من مرتدة في الدقيقة 90+5 لكن أحند عادل تصدى لها ببراعة.

وأطلق عبد الرحمن مجدي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمحمد مجدي حارس الداخلية في الدقيقة 90+8.

ورغم عودة الحكم للتأكد من صحة الهدف عبر تقنية الفيديو في ظل وجود اعتراضات من الداخلية لوجود خطأ في بداية اللعبة قبل تسجيل هدف الدراويش، لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي.

الإسماعيلي الداخلية الدوري المصري
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