اتجاه للموافقة على تتويج الهلال بالدوري في ملعب المملكة أرينا

الخميس، 09 مايو 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي تتجه للموافقة على طلب نادي الهلال بتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات النسخة الجارية.

ويحتاج الأزرق إلى نقطة واحدة من أجل تحقيق اللقب، إذا فاز أو تعادل في مباراة المقبلة أمام الحزم يوم السبت، ويمكن أن يحسم اللقب مبكرا إذا تعثر منافسه النصر يوم الخميس أمام الآخدود.

وأوضح التقرير أن نادي الهلال أبلغ رابطة الدوري السعودي، في خطابٍ رسمي الثلاثاء، بجاهزية ملعبه المملكة أرينا قبل مواجهة الطائي في الجولة 33، الخميس 23 مايو الجاري، ما يعني احتضانه تتويج الأزرق بلقب الدوري متى ما حسمه قبل ذلك.

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وأضاف التقرير أن الرابطة تتجه إلى اعتماد تتويج الهلال على ملعب المملكة أرينا أمام الطائي في حال فوزه باللقب قبل موعد المباراة.

وكانت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي قد أعلنت يوم 1 مايو، نقل مباراة فريق الهلال وضيفه الحزم المقرر إقامتها يوم السبت 11 مايو من ملعب المملكة أرينا إلى مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز.

وجاء قرار إدارة المسابقات بتغيير ملعب المباراة بناء على طلب الهلال، لاستضافة ملعبه المملكة أرينا بطولة حلبة النار RING OF FIRE للملاكمة.

وتأتي مباريات الهلال المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 31: الحزم على ملعبه

الجولة 32: النصر خارج ملعبه

الجولة 33: الطائي على ملعبه

الجولة 34: الوحدة خارج ملعبه

وينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو.

الهلال الدوري السعودي
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