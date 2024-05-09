إيقاف مابولولو مباراتين وعقوبة ضد العشري بـ عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة التاسعة.

وشملت العقوبات كل من كريستوفوا مابولولو مهاجم الفريق وطارق العشري المدير الفني.

وجاءت العقوبات كالآتي:

- توقيع غرامة مالية 20 ألف جنيه على طارق العشري المدير الفني للاتحاد بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي

- إيقاف كريستوفوا مابولولو لمدة مباراتين وغرامة مالية 10 ألاف جنيه بسبب الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم.

وكان اللقاء قد انتهى بفوز فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتعرض مابولولو للطرد بعد تدخل قوي على رامي ربيعة مدافع الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 30 نقطة ولديه سبع مباريات مؤجلة.

أما الاتحاد ففي المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد لعب مبارياته بالكامل في الـ 21 جولة الماضية.