انتهت دوري المحترفين - شبين (1)-(2) أسوان.. المقاصة (1)-(2) دكرنس.. زهرة الجنوب باق

الخميس، 09 مايو 2024 - 16:23

كتب : FilGoal

أسوان

تختتم منافسات دوري المحترفين بمواجهتين ناريتين في صراع الهبوط، بين جمهورية شبين ضد أسوان، ومصر للمقاصة ضد دكرنس.

ويحتل أسوان المركز الرابع بـ 35 نقطة بينما دكرنس خامسا بـ 33 نقطة وتهبط الأندية من الخامس إلى العاشر.

وهبط بالفعل 5 فرق للقسم الثاني ب الموسم المقبل هم: مكادي وجمهورية شبين والنجوم والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

ويتبقى مقعد لتحديد آخر الهابطين يتحدد بين أسوان ودكرنس.

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جمهورية شبين (1)-(2) أسوان

انتهت.. أسوان مستمر لموسم آخر في دوري المحترفين

ق 60: هدف تقليص الفارق لجمهورية شبين

ق 48: محمد أسامة يضيف الهدف الثاني لتماسيح النيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 16: جدو يسجل الهدف الأول لأسوان

انطلاق المباراة

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مصر للمقاصة (1)-(2) دكرنس

انتهت.. هبوط دكرنس لدوري الدرجة الثانية (ب)

ق 90: هدف تقليص الفارق لمصر للمقاصة

ق 60: مؤمن سمير يضيف الثاني لدكرنس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 21: أحمد عيد يسجل الهدف الأول لدكرنس

انطلاق المباراة

أسوان جمهورية شبين دوري المحترفين
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