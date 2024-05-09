شكوك حول مشاركة جنابري في يورو 2024

تحوم الشكوك حول قدرة الألماني سيرج جنابري نجم بايرن ميونيخ على المشاركة في بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

وأصيب جنابري في الشوط الأول من مباراة بايرن ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن في تصريحات لشبكة DAZN": "إنها نفس الإصابة مرة أخرى، الجزء الخلفي من الفخذ، أعتقد أنه سيغيب لفترة".

وذكرت صحف ألمانية أن مشاركة جنابري في يورو 2024 محل شك بسبب هذه الإصابة.

ففي بداية أبريل تعرض لإصابة مماثلة في فخذه الأيسر في ذهاب ربع النهائي أمام أرسنال غيبته لعدة أسابيع.

سيسابق جنابري الزمن من أجل استعادة لياقته مرة أخرى قبل بطولة يورو 2024، إذ يعلن يوليان ناجلزمان مدرب المنتخب الألماني قائمته يوم 16 مايو.

على أن يبدأ المعسكر الإعدادي يوم 26 مايو.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 الصيف المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 14 يونيو القادم.

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