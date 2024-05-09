ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة تشواميني

الخميس، 09 مايو 2024 - 15:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي أوريليان تشواميني خلال مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

الفريق الملكي قلب تأخره لفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، لينتصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي.

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وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا تشواميني، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إجهاد عضلي في ساقه اليسرى".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

وتأتي الإصابة قبل أيام من إعلان ديديه ديشامب مدرب فرنسا لقائمة الديوك في بطولة يورو 2024 هذا الصيف.

واستبدل تشواميني في الدقيقة 69 من لقاء بايرن.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، فيما قلب خوسيلو النتيجة للملكي في الدقائق الأخيرة للقاء.

قبل بداية المباراة أشهرت جماهير ريال مدريد لافتة كُتب عليها "الملكي لا يستسلم" وبالفعل لم يستسلم الميرينجي وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة للفوز وحسم بطاقة التأهل لنهائي ويمبلي.

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وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

ريال مدريد أوريليان تشواميني
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