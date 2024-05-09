التشكيل - باسم مرسي أساسي مع الإسماعيلي ضد الداخلية

زد يعود للانتصارات ويكبّد سموحة ثاني هزائمه في الإسكندرية بالدوري

عبد الرحمن مجدي: مباريات كثيرة كنا نستحق الفوز بها.. ويجب أن يعلم الجميع معاناتنا

التشكيل - سمير يقود دفاع زد.. وفادي فريد أساسي في هجوم سموحة

إيقاف مابولولو مباراتين وعقوبة ضد العشري بـ عقوبات مواجهة الأهلي ضد الاتحاد