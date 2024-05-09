التشكيل - باسم مرسي أساسي مع الإسماعيلي ضد الداخلية
الخميس، 09 مايو 2024 - 15:15
كتب : FilGoal
دفع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بمهاجمه باسم مرسي في التشكيل الأساسي أمام الداخلية.
ويستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري.
كما بدأ حمدي النقاز في التشكيل الأساسي كظهير أيمن الدراويش.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: حمدي النقاز – محمد دسوقي – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى.
الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – عمر الساعي.
الهجوم: عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي – نادر فرج.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.
بينما يتذيل الداخلية الترتيب بـ 11 نقطة من 20 مباراة.
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