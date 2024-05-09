برشلونة يمدد عقد كوبارسي

مدد برشلونة عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي الذي ظهر بمستويات رائعة خلال الفترة الماضية.

وأعلن النادي الكتالوني تمديد عقد باو كوبارسي حتى صيف 2027.

وتم تحديد الشرط الجزائي في عقد اللاعب بمبلغ 500 مليون يورو.

حسب التقارير، قدم برشلونة عرضا يشمل زيادة الراتب السنوي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت في وقت سابق أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال مهتمون بضم اللاعب الشاب.

وأوضحت التقارير أن كوبارسي لديه شرط جزائي في عقده مع برشلونة تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، لكن لوائح الدوري الإنجليزي لا تسمح بالتعاقد مع لاعب إسباني حتى يبلغ 18 عاما.

وكان باو صاحب الـ17 عاما يرغب بالاستمرار ضمن صفوف برشلونة رغم العروض الإنجليزية، لكن وكيله كان يعمل على تحسين عقده مع النادي الكتالوني.

وخاض كوبارسي 31 مباراة بالموسم الحالي مع برشلونة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.