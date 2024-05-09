كروس: نستحق أن نتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

يؤمن توني كروس نجم ريال مدريد بأن فريقه يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

الفريق الملكي قلب تأخره لفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، لينتصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي.

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وقال كروس في تصريحات للصحفيين: "الطريق إلى هذا النهائي كان قاسيا. في دور الـ16 واجهنا لايبزيج، ثم مانشستر سيتي في ربع النهائي، والآن بايرن".

وأضاف "نستحق أن نتأهل إلى هذا النهائي. لقد كنا الفريق الأفضل في لقاء الذهاب".

وتابع "كانت مباراة الذهاب متوازنة إلى حد ما مع بعض التفوق البسيط لبايرن".

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، فيما قلب خوسيلو النتيجة للملكي في الدقائق الأخيرة للقاء.

قبل بداية المباراة أشهرت جماهير ريال مدريد لافتة كُتب عليها "الملكي لا يستسلم" وبالفعل لم يستسلم الميرينجي وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة للفوز وحسم بطاقة التأهل لنهائي ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

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