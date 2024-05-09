مولر: الأخطاء هي التي تحدد المباريات.. نشعر بخيبة أمل كبيرة

أشاد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ بأداء فريقه الدفاعي أمام ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة المريرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الفريق الملكي قلب تأخره لفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، لينتصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي.

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وقال مولر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عندما تتقدم بهدف فإنك تشعر بحالة جيدة في الملعب".

وأضاف "من الواضح أننا سمحنا ببعض الفرص لكن مانويل نوير ومدافعينا كانوا على قدر التحدي".

وواصل "أداء بايرن الدفاعي كان جيدا حتى لو كان علينا إبقاء ريال مدريد بعيدًا عن مرمانا".

وأكمل "الأخطاء هي التي تحدد المباريات، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة، إنها ضربة قاسية بالنسبة لنا".

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، فيما قلب خوسيلو النتيجة للملكي بثنائية في الدقائق الأخيرة للقاء.

قبل بداية المباراة أشهرت جماهير ريال مدريد لافتة كُتب عليها "الملكي لا يستسلم" وبالفعل لم يستسلم الميرينجي وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة للفوز وحسم بطاقة التأهل لنهائي ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

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