خوان ماتا: عانيت كثيرا أمام صلاح في ليفربول.. وأعرف الأهلي الأنجح بمصر

تحدث خوان ماتا لاعب منتخب إسبانيا وتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق عن مختلف الموضوعات.

خوان ماتا النادي :

وأشاد ماتا بما يحققه محمد صلاح مع منتخب مصر والفرق التي لعب لها.

وقال ماتا عبر القناة الأولى: "كنت من اللاعبين المحظوظين بتحقيق لحظات لا تُنسى في مسيرتي، وأفضلها بالتأكيد التتويج بكأس العالم".

وتابع "قدمت مواسم رائعة مع تشيلسي واستمتعت كثيرا بفترتي هناك، ورحيلي لبعض الظروف بعد مشاركتي لفترات أقل بالإضافة لمرور النادي نفسه بظروف اقتصادية".

وأضاف ماتا "قضيت سنوات عديدة في مانشستر يونايتد وسعيد باللعب لنادي كبير مثله، ولعبت لفترة طويلة مع مورينيو وأراها من الفترات الإيجابية".

وبسؤاله عن صلاح أجاب "احترم كثيرا محمد صلاح نظرا لما حققه في كرة القدم سواء مع منتخب مصر أو الفرق التي لعب لها، أعرف صلاح جيدا ولم نتزامل في تشيلسي لكنني عانيت أمام عندما انتقل لليفربول وأنا بمانشستر يونايتد".

وكشف اللاعب الإسباني "في إحدى المباريات ضد ليفربول شعرت بإصابة عضلية وفي لحظة استلم صلاح الكرة وحاولت اللحاق به في سباق للدفاع عن فريقي وتعرضت وقتها للإصابة وخرجت من الملعب".

أما عن توقعاته لبطل البريمييرليج هذا الموسم فأوضح "من واقع خبرتي في الدوري الإنجليزي، فمانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظا في تحقيق اللقب هذا الموسم ولكن أحترم كثيرا ما يفعله ميكيل أرتيتا مع أرسنال".

وشدد "بالتأكيد كنت أتمنى التدرب مع جوارديولا، وعانيت كثيرا أمام الفرق التي يدربها".

وواصل ماتا "كلوب مدير فني رائع أيضا مثل بيب وقدمنا الكثير من المباريات الكبيرة أمام ليفربول، وأتواصل معه دائما فيما يتعلق بكرة القدم وتطويرها".

أما عن حقيقة اقترابه من برشلونة يوما ما قال: "عندما كنت في فالنسيا قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، كان هناك اهتمام من برشلونة ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح وقتها وبالنسبة لي كانت مجرد أخبار".

وعن يورو 2024 كشف ماتا "منتخب إسبانيا يمتلك قائمة رائعة من اللاعبين الشباب وكنت أتمنى التواجد في تلك الفترة معهم ولكن هناك المزيد من تجديد الدماء في هذه المرحلة، والأمر لن يكون سهلا في وجود فرنسا وألمانيا وإنجلترا بأمم أوروبا".

بينما بالحديث عن مستقبله أوضح "لا أفكر في الاعتزال بالوقت الحالي ولدي شغف كبير باستمرار مسيرتي في كرة القدم، أنا في مرحلة دراسة الخطوة المستقبلية ولكن لا يوجد ما يمكن الكشف عنه حاليا".

وبسؤاله عن إمكانية الانتقال إلى الدوري المصري أجاب ماتا "أعرف مصر جيدا وزرتها منذ أشهر وتمت معاملتي بطريقة رائعة ولم أستقبل أي عرض لذلك لا يمكنني التصريح بأي شيء عن ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف الأهلي وهو الفريق الأكثر نجاحا في مصر، كما أعرف الزمالك أيضا وأعلم جيدا محمد صلاح لأنه أهم اللاعبين في مصر".

وبعد رحيله من مانشستر يونايتد في صيف 2022 انتقل ماتا إلى جالاتا سراي لمدة موسم.

ولعب مع فريق فيسيل كوبي الياباني في الفترة من سبتمبر 2023 وحتى فبراير 2024.

ولا يزال ماتا -36 عاما- بدون ناد منذ رحيله عن صفوف الفريق الياباني.