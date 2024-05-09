NBA - نيكس يواصل التفوق على بايسرز بفضل برونسون المصاب

واصل نيويورك نيكس تفوقه على إنديانا بايسرز في سلسلة نصف نهائي إقصائيات دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA حين هزمه في المباراة الثانية.

وفاز نيكس على بايسرز 130-121 في المباراة الثانية بينهما، ليتفوق في نتيجة سلسلة نصف نهائي القسم الشرقي 2-0.

وتألق جالين برونسون نجم نيكس رغم إصابته، كان أفضل مسجلي فريقه برصيد 29 نقطة.

وأصيب برونسون في ساقه اليمنى واضطر للخروج في الربع الأول بسبب الإصابة، ولكنه تعافى وشارك في النصف الثاني من اللقاء.

Jalen Brunson dropped 24 of his 29 PTS in the 2nd half to lead the @nyknicks to the huge Game 2 victory! 29 PTS | 5 AST | 3 STL | 3 3PM | 61.1 FG% Knicks take a 2-0 series lead 🗽 pic.twitter.com/6J2vp4yqD8 — NBA (@NBA) May 9, 2024

الإصابة ضربت أو جي أونوبي نجم نيكس أيضا، الذي خرج مصابا في الربع الرابع بعدما سجل 28 نقطة.

ويعاني نيكس من إصابات عديدة، إذ ضربت الإصابة كل من جولويس راندل وبويان بوجدانوفيتش وميتشيل روبنسون.

على الجانب الآخر، أحرز تيريز هاليبورتون 34 نقطة كأفضل مسجلي إنديانا.

وتحسم سلاسل إقصائيات البطولة التي تتكون من 7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع على منافسه.

في القسم الغربي، تأهلت فرق دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز ودالاس مافريكس لنصف النهائي.

أما في القسم الشرقي، فتأهلت فرق بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافاليرز ونيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.