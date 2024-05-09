نوير: وضعنا قدما في ويمبلي ولكننا ودعنا دوري الأبطال بطريقة مريرة للغاية

لم يجد مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ كلمات مناسبة لوصف خيبة أمله بعد توديع دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من مباراتهما بإياب نصف النهائي.

الفريق الملكي قلب تأخره لفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، لينتصر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويتأهل للنهائي.

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وقال نوير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أجد كلمات مناسبة لوصف ما حدث، كل من يلعب كرة القدم يعرف هذا الشعور القاسي".

وأضاف "الخروج بهذه الطريقة بالقرب من النهاية أمر مرير للغاية خاصة بعدما تتقدم في النتيجة".

وتابع "لقد وضعنا قدما في نهائي ويمبلي، وتخيلنا أنفسنا في النهائي بالفعل ولكن حدث ما حدث".

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، فيما قلب خوسيلو النتيجة للملكي بثنائية في الدقائق الأخيرة للقاء، أولهما بخطأ فادح من نوير.

قبل بداية المباراة أشهرت جماهير ريال مدريد لافتة كُتب عليها "الملكي لا يستسلم" وبالفعل لم يستسلم الميرينجي وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة للفوز وحسم بطاقة التأهل لنهائي ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

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