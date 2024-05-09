عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير

الخميس، 09 مايو 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة

أعرب أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة عن سعادته بسعادة جماهير المحلة بتأهل الفريق والعودة إلى الدوري الممتاز.

وعاد غزل المحلة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2024-25 بحصد بطاقة المركز الثاني من دوري المحترفين 2023-24 خلف بتروجت، وذلك بعد الفوز أمام بروكسي بنتيجة 3-1.

وقال عبد الملك عبر قناة الحياة: "سعيد بالتأهل بفريق كبير مثل غزل المحلة وعودته لمكانه الطبيعي إلى الدوري الممتاز، وأكثر ما أسعدني هو فرحة الجماهير بمدينة المحلة".

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وتابع "مجلس إدارة غزل المحلة يدعمنا بقوة وهدفنا المربع الذهبي في الدوري المصري مع الوقت وخطوة بخطوة، الأجواء في ملعب غزل المحلة غير أي ملعب آخر بمصر".

وكشف عبد الملك "مواجهة لافيينا كانت الأصعب هذا الموسم، بعد استقبالنا هدف في الثانية 40 ولكن نجحنا في تدارك الأمر وقدمنا أداء كبير".

وأضاف "أشكر جمهور المحلة على دعم الفريق ودعمي بشكل شخصي رغم أن النتائج لم تكن على أفضل ما يكون في البداية".

واختتم عبد الملك تصريحاته "لعبت مع غزل المحلة في بداياتي لمدة موسم وكنت أتمنى اللعب معهم أكثر من ذلك، ولم أنجح في تحقيق إنجاز مع الفريق كلاعب ولكن الحمد لله نجحت في تحقيق الإنجاز بصعودهم مجددا للدوري".

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الموسم الماضي قاد النجوم للتأهل لدوري المحترفين وحقق المفاجأة بالانتصار على الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، ثم قاد بني عبيد للتأهل للدوري القسم الثاني ب من خلال دورة الترقي.

والآن أكمل مهمة ناجحة جديدة بإعادة غزل المحلة للدوري الممتاز، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.

وخاض غزل المحلة الموسم الجاري 28 مباراة في الدور الأول ومرحلة التأهل.

وقاده 3 مدربين الموسم الجاري هم: خالد عيد (8 مباريات) وحسام عبد العال (9 مباريات) وأحمد عيد عبد الملك (11 مباراة).

فاز الفريق في 13 مباراة وتعادل في 13 وخسر مباراتين كانا مع خالد عيد.

ويتصدر عبده يحيى ترتيب هدافي الفريق برصيد 7 أهداف ويليه محمد جابر برصيد 6 أهداف ثم رجب مارو برصيد 4 أهداف.

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