الدوسري يسابق الزمن قبل الكلاسيكو ضد النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سالم الدوسري نجم الهلال سيشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الحزم يوم السبت لكنه لن يشارك فيها.

وأوضح التقرير أن الدوسري سيغيب عن لقاء الحزم في الجولة 31 من الدوري السعودي لنقص الجاهزية، على أن يحاول العودة إلى المباريات من بوابة دربي الرياض مع النصر، في 17 مايو الجاري، ضمن الجولة 32.

وأفاد التقرير أن مؤشرات تعافي الجناح الدولي السعودي تتسارع من إصابته العضلية في الفخذ، التي لحِقَت به أمام العين الإماراتي، في 23 أبريل الماضي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويواصل الدوسري، يوميًا، تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم داخل مقر النادي، بإشرافٍ من الإسباني خوان خيمينيز، طبيب النادي، ومتابعةٍ من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ومن المتوقع دخوله تدريجيًا إلى التدريبات وتقييم جاهزيته يومًا بيوم، على أيدي أطباء النادي، حتى موعد الكلاسيكو المنتظر ضد النصر.

وغيّبت الإصابة الدوسري عن مواجهة اتحاد جدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والفتح والتعاون وأهلي جدة، في الجولات 28 و29 و30 من الدوري، وتبعده كذلك عن لقاء الحزم في الجولة 31.

وأعلن نادي الهلال، بعد يومٍ من الخروج الآسيوي أمام العين، عن إصابة نجمه، صاحب الـ 32 عامًا، في العضلة الخلفية وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيل يمتد 5 أسابيع. لكن اللاعب يسابق الزمن للعودة قبل المدة المحدّدة، وخوض المباريات الأخيرة من الموسم الجاري.

video:1