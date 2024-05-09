NBA - يوكيتش يحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الاعتيادي "3 من 4"

بعثة الزمالك تسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي

توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم