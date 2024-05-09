NBA - يوكيتش يحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الاعتيادي "3 من 4"

الخميس، 09 مايو 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA

توج نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجتس بجائزة MVP كأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وحصد العملاق الصربي الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه.

وبذلك استعادها بعدما خسرها الموسم الماضي لصالح جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

أخبار متعلقة:
اسكواش - انطلاق منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات في مصر بعثة الزمالك تسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم

فقد توج بها في 2021 و2022.

وتفوق نيكولا على الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر والسلوفيني لوكا دونتشيتش عملاق دالاس مافريكس في التصويت النهائي للجائزة.

وبلغت معدلات يوكيتش هذا الموسم 26.4 نقطة و12.4 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وذلك خلال الموسم الاعتيادي.

واقترب يوكيتش من أرقام عمالقة البطولة عبر تاريخها، فقد توج كريم عبد الجبار بالجائزة 6 مرات، وحصدها بيل راسل ومايكل جوردان 5 مرات، وليبرون جيمس وويلت تشامبرلاين 4 مرات.

فيما نال كل من لاري بيرد وموزيس مالون وماجيك جونسون الجائزة 3 مرات.

ويتمنى يوكيتش أن تكون الجائزة دفعة لقيادة ناجتس للاحتفاظ باللقب.

لكن الفريق يتأخر بنتيجة 0-2 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي أمام مينيسوتا تمبرولفز.

يذكر أن فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز توج بجائزة أفضل لاعب ناشئ لموسم 2023-2024.

NBA دنفر ناجتس نيكولا يوكيتش
نرشح لكم
NBA - انتصارات عريضة لبوسطن وأوكلاهوما في افتتاح نصف النهائي NBA - ويمبانياما يحصد جائزة أفضل ناشئ في الدوري NBA - تمبرولفز يواصل التفوق على ناجتس.. ونيكس يقهر بايسرز NBA - تعرف على المتأهلين لنصف نهائي الشرق والغرب.. والطريق للقب NBA - كليفلاند يتأهل لمواجهة بوسطن في نصف نهائي الشرق NBA - مينيسوتا يقهر دنفر في ملعبه بنصف نهائي الغرب NBA - بوسطن يقهر ميامي ويتأهل لنصف نهائي القسم الشرقي NBA - سلاسل القسم الشرقي تشتعل
أخر الأخبار
نوير: وضعنا قدما في ويمبلي ولكننا ودعنا دوري الأبطال بطريقة مريرة للغاية 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عبد الملك: هدف غزل المحلة العودة للمربع الذهبي في الدوري.. وما أسعدني فرحة الجماهير 26 دقيقة | الدوري المصري
الدوسري يسابق الزمن قبل الكلاسيكو ضد النصر 30 دقيقة | سعودي في الجول
NBA - يوكيتش يحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الاعتيادي "3 من 4" 41 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
اسكواش - انطلاق منافسات بطولة العالم للرجال والسيدات في مصر 51 دقيقة | رياضات أخرى
بعثة الزمالك تسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الخميس 9 مايو 2024.. مواجهتان بالدوري المصري ساعة | الدوري المصري
أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 بيان من الزمالك: نطالب بتطبيق العدالة التحكيمية قبل نتخذ خطوة مقبلة