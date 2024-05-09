NBA - يوكيتش يحصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الاعتيادي "3 من 4"
الخميس، 09 مايو 2024 - 11:27
كتب : FilGoal
توج نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجتس بجائزة MVP كأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.
وحصد العملاق الصربي الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه.
وبذلك استعادها بعدما خسرها الموسم الماضي لصالح جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.
فقد توج بها في 2021 و2022.
"He continues to do things we've just never seen before in the NBA."
THE JOKER.
THIRD #KiaMVP in FOUR YEARS 🔥 pic.twitter.com/gdmJVNJI0B— NBA (@NBA) May 8, 2024
وتفوق نيكولا على الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر والسلوفيني لوكا دونتشيتش عملاق دالاس مافريكس في التصويت النهائي للجائزة.
وبلغت معدلات يوكيتش هذا الموسم 26.4 نقطة و12.4 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وذلك خلال الموسم الاعتيادي.
واقترب يوكيتش من أرقام عمالقة البطولة عبر تاريخها، فقد توج كريم عبد الجبار بالجائزة 6 مرات، وحصدها بيل راسل ومايكل جوردان 5 مرات، وليبرون جيمس وويلت تشامبرلاين 4 مرات.
فيما نال كل من لاري بيرد وموزيس مالون وماجيك جونسون الجائزة 3 مرات.
2021 ✅
2022 ✅
2024 ✅
الدب الصربي يستعيد جائزة أفضل لاعب في NBA 🏀👑
رسميا نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناجيتس يفوز بجائزة MVP كأفضل لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الثالثة في تاريخه ويستعيدها بعدما خسرها الموسم الماضي لصالح جويل إمبيد 🏅🏆 pic.twitter.com/XZaF4OA3Zm— FilGoal (@FilGoal) May 9, 2024
ويتمنى يوكيتش أن تكون الجائزة دفعة لقيادة ناجتس للاحتفاظ باللقب.
لكن الفريق يتأخر بنتيجة 0-2 في سلسلة نصف نهائي القسم الغربي أمام مينيسوتا تمبرولفز.
يذكر أن فيكتور ويمبانياما لاعب سان أنطونيو سبيرز توج بجائزة أفضل لاعب ناشئ لموسم 2023-2024.