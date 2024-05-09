مواعيد مباريات الخميس 9 مايو 2024.. مواجهتان بالدوري المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري بمواجهتين اليوم الخميس.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الداخلية في تمام الرابعة عصرا على استاد الإسماعيلية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بينما يحل زد ضيفا على سموحة في تمام السابعة مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا على فريق الأخدود في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري الأوروبي

تقام منافسات إياب نصف نهائي المسابقة.

يحل روما ضيفا على باير ليفركوزن في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما مارسيليا يحل ضيفا على أتالانتا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف أولمبياكوس فريق أستون فيلا في إياب نصف النهائي.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وينتظر فيورنتينا المتأهل من تلك المباراة لمواجهته في النهائي.