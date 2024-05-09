أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن الفريق الحال هو أفضل فريق دربه في مسيرته التدريبية.

وقلب الملكي الطاولة ضد البافاري في الدقائق الأخيرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه.

وقال كارلو أنشيلوتي عبر TNT Sports: "لعبنا بشكل جيد ولنكون صادقين أتيحت لنا فرص للسيطرة على المباراة".

وأضاف "كان لدينا القوة اللازمة للتقدم عندما سجلوا. حدث ذلك مرة أخرى هنا. إنه أمر معتاد في سانتياجو برنابيو مع جماهيرنا. ، يمكننا أن نفعل شيئا غير متوقعا".

وأكمل "أمنا بحظوظنا، خوسيلو مهاجم رائع، وكان لدينا الكثير من الطاقة في نهاية المباراة".

وأردف "سأستمتع بالطبع من الآن وحتى النهائي. لدينا أيام رائعة مع جماهيرنا للاحتفال بالدوري. سيكون الأمر رائعا. يمكنك (المراسل) البقاء معنا في مدريد".

وأتم عن لاعبيه: "إنه أمر لا يصدق. أنا ممتن لهم حقا، فهم يعملون بجد، وأعتقد أن هذا هو أفضل فريق دربته في مسيرتي".

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وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.