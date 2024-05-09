أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي

الخميس، 09 مايو 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن الفريق الحال هو أفضل فريق دربه في مسيرته التدريبية.

وقلب الملكي الطاولة ضد البافاري في الدقائق الأخيرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه.

وقال كارلو أنشيلوتي عبر TNT Sports: "لعبنا بشكل جيد ولنكون صادقين أتيحت لنا فرص للسيطرة على المباراة".

أخبار متعلقة:
فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز "آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم

وأضاف "كان لدينا القوة اللازمة للتقدم عندما سجلوا. حدث ذلك مرة أخرى هنا. إنه أمر معتاد في سانتياجو برنابيو مع جماهيرنا. ، يمكننا أن نفعل شيئا غير متوقعا".

وأكمل "أمنا بحظوظنا، خوسيلو مهاجم رائع، وكان لدينا الكثير من الطاقة في نهاية المباراة".

وأردف "سأستمتع بالطبع من الآن وحتى النهائي. لدينا أيام رائعة مع جماهيرنا للاحتفال بالدوري. سيكون الأمر رائعا. يمكنك (المراسل) البقاء معنا في مدريد".

وأتم عن لاعبيه: "إنه أمر لا يصدق. أنا ممتن لهم حقا، فهم يعملون بجد، وأعتقد أن هذا هو أفضل فريق دربته في مسيرتي".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي
نرشح لكم
توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه "آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد الملكي لا يستسلم.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونيخ ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بايرن ميونيخ.. الملكي لا يستسلم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يوجه الشكر لوزيري الطيران والرياضة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 بيان من الزمالك: نطالب بتطبيق العدالة التحكيمية قبل نتخذ خطوة مقبلة