توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم

الخميس، 09 مايو 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

توماس توخيل المدير الفني لبايرن

شن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، هجوما على طاقم حكام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 90+13، ولكن بعد رفع الحكم المساعد للراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك للصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التليفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.

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وقال توخيل في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "قرار تاريخي لا يمكن أن يحصل في مباراة مثل هذه.. حكم الراية قال لي أنا آسف، لقد كان خطأي".

وذكر توخيل تفاصيل الحوار مع الحكم المساعد بعد احتساب التسلل: "إنه خطأ مزدج، لا يمكن أن ترفع الراية وأنت لست متأكد، والحكم لا يمكن أن يطلق صافرته وهناك فرصة، لا يمكن أن نستسيغ هذا الخطأ في هذا التوقيت".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، بعد تخطي بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويلتقي ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.

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