خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه

أبدى خوسيلو ماتو لاعب ريال مدريد سعادته بقيادة الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل البديل هدفين في 3 دقائق من أجل خطف الملكي لبطاقة التأهل لنهائي أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

وقال خوسليو عبر قناة بي إن سبورتس: "لا أهتم بالجوائز الفردية وسعيد بالتأهل، وهذه الجائزة للجمهور لأنه يستحق هذا كونه مذهل".

وأضاف "منذ عامين كنت في المدرجات أشجع ريال مدريد لتحقيق الرابعة عشر، والآن أنا موجود مع الملكي وأسجل".

وأكمل "بايرن فريق قوي جدا وجاءوا من أجل اللعب بهذه الطريقة وديفيز سجل هدفا رائعا، وهذا ريال مدريد نلعب في أرضنا ونجحنا في التأهل".

وأتم عما أخبره به أنشيلوتي قبل مشاركته كبديل: "طلب مني أن نلعب بنفس أسلوبنا، وأن أتواجد داخل منطقة الجزاء من أجل استغلال الفرص وهو ما حدث".

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وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.