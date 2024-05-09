"آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد

كشف ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ، كواليس حواره مع الحكم المساعد لمباراة الفريق البافاري أمام مضيفه ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 90+13، ولكن بعد رفع الحكم المساعد للراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك للصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التليفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.

وقال دي ليخت في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "لابد على الحكم أن يواصل اللعب، أما أن يطلق صافرته قبل نهاية اللعبة في ذلك الوقت هو خطأ، كيف يُعقل ذلك؟.. هذا شيء مخجل حقا".

وذكر مدافع بايرن تفاصيل الحوار مع الحكم المساعد أثناء اعتراض لاعبي الفريق البافاري: "المساعد قال لي (أنا آسف لقد ارتكتب خطأ)".

واختتم دي ليخت: "هذا حُكم قاس ولابد من احترام القوانين".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، بعد تخطي بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويلتقي ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.