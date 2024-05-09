"آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد

الخميس، 09 مايو 2024 - 00:50

كتب : FilGoal

دي ليخت ومارشينياك حكم مباراة ريال مدريد وبايرن

كشف ماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ، كواليس حواره مع الحكم المساعد لمباراة الفريق البافاري أمام مضيفه ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز دي ليخت هدفا لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 90+13، ولكن بعد رفع الحكم المساعد للراية، وإطلاق حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك للصافرة، نظرًا لوجود حالة تسلل ضد نصير مزراوي، قبل أن تكشف الإعادة التليفزيونية عدم وجود تسلل.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 2-1 قبل الكرة المثيرة للجدل.

أخبار متعلقة:
الملكي لا يستسلم.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونيخ ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا رانجنيك يوضح حقيقة رفضه تدريب بايرن بسبب كلمات رئيسه بايرن: كومان عاد للركض مرة أخرى.. وموقفه من اللحاق بـ يورو 2024

وقال دي ليخت في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "لابد على الحكم أن يواصل اللعب، أما أن يطلق صافرته قبل نهاية اللعبة في ذلك الوقت هو خطأ، كيف يُعقل ذلك؟.. هذا شيء مخجل حقا".

وذكر مدافع بايرن تفاصيل الحوار مع الحكم المساعد أثناء اعتراض لاعبي الفريق البافاري: "المساعد قال لي (أنا آسف لقد ارتكتب خطأ)".

واختتم دي ليخت: "هذا حُكم قاس ولابد من احترام القوانين".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، بعد تخطي بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويلتقي ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني بنهائي دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في لندن.

بايرن ميونيخ ريال مدريد دوري الأبطال دي ليخت توماس توخيل
نرشح لكم
أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد الملكي لا يستسلم.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونيخ ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(1) بايرن ميونيخ.. الملكي لا يستسلم
أخر الأخبار
أنشيلوتي: هذا أفضل فريق دربته في مسيرتي 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: قرار التسلل تاريخي لا يمكن أن يحدث من الحكم 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خوسيلو: منذ عامين شجعت ريال مدريد لتحقيق الـ 14.. والآن أسجل بقميصه 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"آسف ارتكبت خطأ".. مدافع بايرن يكشف كواليس حواره مع الحكم المساعد 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يوجه الشكر لوزيري الطيران والرياضة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 3 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق