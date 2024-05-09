فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن جماهير ناديه لا يمكنها تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.

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وحول ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ.

ونجح البديل خوسيلو في تسجيل هدفين خلال ثلاث دقائق فقط وكان قد شارك في الدقيقة 81.

وقال فينسيوس جونيور عبر بي إن سبورتس: "أعتقد أن جماهير ريال مدريد وعائلاتنا لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات بالتأخر ثم الفوز".

وشدد فينيسيوس "لكن هذا هو ريال مدريد وملعب السنتياجو برنابيو".

وتابع "عندما نلعب على أرضنا لا يوجد لدينا أي شك في تحقيقنا الفوز، نؤمن كثيرا بفريقنا وقدراتنا ونحن دائما جاهزون لأي سيناريو".

وبسؤاله عن اللقب الـ 15 المحتمل اختتم تصريحاته "نعم هو رقم كبير جدا ولكن نؤمن بقدراتنا والوصول لمزيد من النهائيات، البعض يقول أن ذلك حظ ولكنه نتيجة عمل ومجهود".

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وحسم ريال مدريد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد مباراة ماراثونية أمام بايرن ميونيخ.

وقلب ريال مدريد الطاولة على بايرن ميونيخ بعد التأخر بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة الثامنة عشر في تاريخه بحثا عن اللقب الخامس عشر.

وكان دورتموند قد أقصى باريس سان جيرمان بالفوز ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل.

ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية بين دورتموند وريال مدريد.

ويقام اللقاء يوم السبت 1 من شهر يونيو المقبل.

وينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة آخرهم 2022.

بينما توج دورتموند باللقب مرة واحدة في نسخة 1997.