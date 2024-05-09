بيلينجهام: لدينا عقلية لقول لا للموت.. ولا أستطيع تصديق ذلك

أبدى جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني سعادته بالتأهل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا وكشف سبب التأهل على حساب بايرن ميونيخ.

وقلب الملكي الطاولة ضد البافاري في الدقائق الأخيرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال الدولي الإنجليزي عبر قناة TNT Sports: "لقد بدا في كثير من الأحيان وكأننا ميتين ومدفونين، ولكن لدينا عقلية لقول لا للموت".

وأضاف "خوسيلو يستحق كل ذلك فهو لاعب مجموعة رائع هذا الموسم".

وأكمل "هناك سبب لتغيير نتيجة المباراة هذا الموسم كثيرا، وهم هؤلاء الجماهير لأنهم يعطونا طاقة لا نحصل عليها من أي شيء آخر".

وواصل "هنا في ريال مدريد يتحدثون عن كيف فازوا بالرابعة عشر، وكيف يريدون تحقيق الـ 15، لا يوجد شيء يرضيهم".

وأردف "مواجهة دورتموند في النهائي؟ في ويمبلي، ضد دورتموند، إنها مباراة غريبة، لا أستطيع أن أصدق ذلك".

وأتم "عندما كنت في السابعة من عمري في مدينة برمنجهام، كنت أحلم بليالي كهذه".

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.