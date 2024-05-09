الملكي لا يستسلم.. ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونيخ ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

لا مثيل لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الملكي يقلب تأخره لفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1 في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، ويفوز بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

تقدم بايرن ميونيخ عن طريق ألفونسو ديفيز، فيما قلب خوسيلو النتيجة للملكي في الدقائق الأخيرة للقاء.

قبل بداية المباراة أشهرت جماهير ريال مدريد لافتة كُتب عليها "الملكي لا يستسلم" وبالفعل لم يستسلم الملكي وقلب تأخره في الدقائق الأخيرة للفوز وحسم بطاقة التأهل لنهائي ويمبلي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه والثامنة في القرن الحالي، ولم يسبق له خسارة أي لقب في الألفية الجديدة بواقع 7 نهائيات سابقة و7 ألقاب.

وسيلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند في نهائي المسابقة يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن لحسم بطل أوروبا.

وستكون تلك أول مباراة نهائية يخوضها الملكي في تاريخه على ملعب ويمبلي.

وانتهى موسم هاري كين مع البافاري الأول بدون أي ألقاب لتتواصل مسيرته الصفرية على مستوى التتويجات رغم أهدافه الحاسمة.

ووصل أنشيلوتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه (3 مع ميلان و3 مع ريال مدريد) كأكثر مدرب مشاركة في المباراة النهائية للمسابقة.

ولم يخسر ريال مدريد في آخر 9 مواجهات ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا معززا سلسلته ضد البافاري.

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التشكيل

أجرى كارلو أنشيلوتي تغييرا وحيدا على تشكيله بإعادة داني كاربخال بدلا من لوكاس فاسكيز بعد نهاية إيقافه الأوروبي لتراكم البطاقات.

بينما أجرى توماس توخيل 3 تغييرات بمشاركة ماتيس دي ليخت وسيرج جنابري وأليكسندر بافلوفيتش بدلا من كيم مين جاي وليون جورتسيكا وتوماس مولر.

وصف المباراة

لم ينتظر كلا الفريقان كثيرا من أجل بدء التهديد، في الدقيقة 6 أرسل كاربخال عرضية أرضية مرت من أمام الجميع.

ورد جنابري بعرضية أرضية جاءت أسرع من هاري كين الذي لم يلحق بها.

وكاد الملكي أن يتقدم في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من فينيسيوس جونيور ارتدت من القائم وتابعها رودريجو بتسديدة منعها نوير ببراعة في الدقيقة 13.

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هدأت أحداث المباراة قليلا وسقط سيرج جنابري أرضا ولم يستطع مواصلة اللقاء وشارك بدلا منه ألفونسو ديفيز في الدقيقة 27.

وكاد هاري كين أن يهز شباك ريال مدريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن لونين منعها ببراعة وحوّلها لركنية.

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وفي الدقيقة 40 أرسل فيني عرضية مرت من الجميع وأبعدها نوير بأطراف أصابعه لركنية.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أرسل كونراد لايمر بينية متقنة لهاري كين لكن لونين كان في الموعد وأبعدها عن منطقة الجزاء.

شوط أول انتهى سلبيا، والشوط الثاني بدأ مغايرا تماما وأفضل بكثير عن الأول.

هدد ديفيز مرمى لونين بتسديدة قوية من الجهة اليسرى اصطدمت بقدم كاربخال وخرجت لركنية أعلى عارضة ريال مدريد في الدقيقة 47.

وواصل البافاري محاولاته بتسديدة من كين أبعدها الحارس في الدقيقة 54.

ورد ريال مدريد بكل قوة بحثا عن التقدم في النتيجة، فأرسل فيني عرضية أرضية لرودريجو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 56.

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وبعد 3 دقائق تألق نوير وأبعد بقبضة يده ركلة حرة مباشرة نفذها رودريجو، ثم منع الحارس المخضرم تصويبة قوية من فيني لركنية.

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عاد البافاري للتهديد فسدد موسيالا كرة أبعدها لونين لركنية على طريقة نوير بقبضة يده في الدقيقة 66.

وبعد دقيقتين اهتزت الشباك، مرتدة سريعة وتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء سددها ألفونسو ديفيز في الشباك مسجلا الأول للبافاري.

هدف هو الأول للكندي في دوري أبطال أوروبا في مسيرته.

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أجرى أنشيلوتي تغييران بمشاركة إدواردو كامافينحا ولوكا مودريتش بدلا من توني كروس وتشواميني في الدقيقة 70.

وتعادل ريال مدريد بهدف عكسي من ديفيز لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي وجود ضرب بدون كرة من ناتشو في وجه كيميتش قبل دخول الكرة للمرمى.

وسدد كين كرة ارتطمت بالشباك الخارجية للونين قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

ورد توخيل بتغيير دفاعي في الدقيقة 76 بمشاركة كيم مين جاي بدلا من ليروي ساني.

وشارك براهيم دياز وخوسيلو بدلا من رودريجو وفالفيردي في إطار بحث الميرينجي عن التعادل في الدقيقة 81.

وأهدر فينيسيوس فرصة التعادل بتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية متقنة من كاربخال في الدقيقة 83.

وأجرى توخيل تغييرين أخيرين بمشاركة توماس مولر وتشوبو موتينج بدلا من موسيالا وكين في الدقيقة 85.

وأدرك ريال مدريد التعادل عن طريق البديل خوسيلو، الذي استغل كرة ارتدت من يد نوير بعد تسديدة فيني وأودعها في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 88.

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واستمر ضغط ريال مدريد وبالفعل سجل خوسيلو هدفا جديدا بعدما حوّل عرضية رودريجر في الشباك بكل سهولة في الدقيقة 90+1، لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل.

عاد شيمون مارشينياك حكم اللقاء مجددا لتقنية الفيديو والتي وقفت في صف الملكي وأعلنت صحة الهدف وقلب النتيجة والاقتراب من حصد بطاقة التأهل.

الدقائق التسعة للوقت بدلا من الضائع مرت بدون أي جديد، ثم أضاف البولندي دقيقتان، وأبدى لاعبو البافاري اعتراضهم بسبب إلغاء الحكم لهدف دي ليخت في الدقيقة 13 من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة الخامسة عشر من الوقت بدلا من الضائع أعلن مارشينياك تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 18 في تاريخه.